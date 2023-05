Gran finale di stagione con Teenage Dream al The Cage

Home

24 Maggio 2023

Livorno 24 maggio 2023

Venerdì 26 maggio Teenage Dream torna a casa dopo il grandissimo successo registrato in giro per tutta la penisola, festeggia a Livorno la fine del tour nei club e lo fa con un appuntamento speciale: sul palco per la Teenage Dream Final Jam ci sarà infatti l’attore e cantante italiano Jacopo Jake Sarno, nel 2008 protagonista della versione teatrale italiana di High School Musical (il concerto è già sold out). Ideato dall’illustratrice Valentina Savi (alias tuttelemelediannie), Teenage Dream ha fatto la sua apparizione al The Cage pochi mesi fa come Prom Night, il classico ballo di fine anno delle high school americane. Dopo il successo della prima data, la festa anni 2000 è tornata più volte al teatrino di Villa Corridi per far ballare e divertire fino a tarda notte tutti i nati negli anni ‘90 e, molto velocemente, ha cominciato a macinare un successo dopo l’altro in tutta Italia, fino a registrare ovunque il tutto esaurito. Con un dj set direttamente dall’inizio del millennio e il mood ballo di fine anno americano, Teenage Dream è più di un’operazione nostalgia: è una serata pensata per portare a ballare proprio tutti, sia quelli che non ci vanno più, sia quelli che non ci sono mai andati, magari perché lontani dai generi musicali più in voga, come la trap. La musica è sempre solo ed esclusivamente quella degli anni 2000, con tanti riferimenti alle colonne sonore di Disney Channel e ai duetti di Camp Rock e con il tema portante di High School Musical, il celeberrimo film che nel 2006 fece impazzire gli adolescenti di tutto il mondo

