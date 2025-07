Home

22 Luglio 2025

Livorno 22 luglio 2025 Gran finale per Garibaldissima gli appuntamenti da oggi al 24

Gran finale per Garibaldissima 2025, la rassegna che porta musica, teatro e cabaret nel cuore pulsante di Livorno grazie a Fondazione Lem e Comune, per la direzione artistica di Claudio Marmugi. Il programma della quinta settimana prevede i consueti tre appuntamenti di domani, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. A farla da padrone sarà il teatro. Di seguito il programma.

Martedì 22 luglio

ALESSIA CESPUGLIO con FILIPPO CECCARINI in “DELL’AMORE, VI PREGO, FATEMI PARLARE D’AMORE” (teatro)

Reading di racconti inediti di Alessia Cespuglio accompagnata dal maestro Filippo Ceccarini. Si può parlare d’amore, per favore? Di quel preciso istante in cui tutto finisce e diventa letteratura, quando l’oggetto diventa soggetto poetico e struggente. Si può parlare di quel piccolo dolore che rimarrà impigliato sempre al ricordo di quell’amore infinito? Alessia Cespuglio legge alcuni suoi racconti brevi, molti dei quali mai andati in scena, dialogando con la musica di Filippo Ceccarini e con il pubblico.

Mercoledì 23 luglio

DISFIDA IN VERNACOLO LIVORNO-PISA-FIRENZE (Bocci) (vernacolo)

Tre città ognuna con il suo vernacolo, ogni città porterà in scena i suoi modi di dire, le sue tradizioni popolari, i suoi personaggi, sarà una serata comico-musicale tra canzoni popolari, stornelli, strambotti, sonetti, poesie e barzellette a raffica.

Chi vincerà tra le tre città Toscane? Sarà il pubblico a decretare il vincitore.

Una serata da non perdere per riscoprire le vecchie tradizioni toscane perdute.

In campo per Livorno: Enrico Faggioni, Aldo Corsi e Franco Bocci

(Compagnia La Combriccola Livornese). Per Pisa: Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule (Crocchio dei Goliardi Spensierati Pisani). Per Firenze: Giuseppe Troilo

Giovedì 24 luglio

FABIO VANNOZZI – MARTINA BENIFEI in “IO, IL VECCHIO E IL MARE” (teatro)

Un monologo ispirato al famoso libro di Ernest Hemingway (premio Pulitzer 1953 – premio Nobel Letteratura 1954).

Alternate a letture di brani, del suddetto libro, vi saranno narrazioni di vita e di mare, dove ritroveremo i significati, valori e messaggi che Hemingway vuole trasmettere.

Un uomo che non soccombe di fronte alle avversità perché è capace di affrontarle con dignità. Le lotte contro il grosso pesce e contro i pescecani che lo accerchiano vengono paragonate alla persistenza, al coraggio ed alla determinazione che bisogna contrapporre agli ostacoli della vita, sconfiggendo la debolezza e la fragilità dell’animo.

Lo spettacolo è frutto anche di contributi, emozioni e pensieri di gente di mare: velisti, navigatori solitari, comandanti.

Al violoncello Martina Benifei. Musiche originali: Federico Bonetti Amendola. Videomaker: Virgilio Catarsi e Gianfranco Giannardi. Scenografia: Antonio Morozzi. Direzione tecnica: Chico De Maio. Interprete, testo e regia: Fabio Vannozzi.

