6 Dicembre 2023

Gran Galà del pattinaggio labronico: il successo di una serata tra sport e beneficenza

Livorno 6 dicembre 2023 – Gran Galà del pattinaggio labronico: il successo di una serata tra sport e beneficenza

Tanti temi proposti e una somma di 3mila euro raccolti in favore dell’associazione Onlus Amicodivalerio nel corso dell’evento andato in scena al Modigliani Forum e organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Il Modigliani Forum di Livorno ha risposto presente alla prima edizione del Gran Galà del Pattinaggio Labronico, andata in scena sabato 2 dicembre sotto l’egida del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, che ha organizzato la manifestazione in collaborazione con il Centro Medicina dello Sport G.P. Ferretti di Livorno e in favore dell’associazione Onlus Amicodivalerio. Realtà nata per dare sostegno e speranza ai bambini affetti da patologie oncologiche cerebrali. Un motivo nobile, quindi, ha spinto i protagonisti in pista e il pubblico al Modigliani Forum, dove la serata si è aperta con l’interpretazione del celebre brano La Cura di Franco Battiato da parte di Elena Pardini, in arte La Pard, una delle voci protagoniste dell’evento, grazie all’adesione della scuola di canto Wos Academy 2.0., che ha partecipato dando spazio ad alcuni dei suoi membri. Oltre a La Pard, Violet, Maeve, Kevin Pelledoro, Etesi e altri hanno animato la serata, intervallando le esibizioni singole o collettive di pattinaggio artistico, realizzate dalle atlete e dagli atleti di quattro società livornesi: La Cigna Gymnasium, La Rosa, La Stella ed Etruska.

Presente alla serata, il presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche Daniele Bartolozzi sottolinea il valore di simili iniziative: «In queste occasioni possiamo toccare con mano il concetto di sport inteso come strumento di aggregazione che si sposa con la vita quotidiana in tutte le sue forme, comprese quelle destinate a tematiche delicate come quelle oggetto di questa manifestazione. Pertanto, siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di un evento capace di veicolare, per di più tra le più giovani generazioni, la visione dello sport anche come strumento di conoscenza e condivisione di argomenti propri della nostra società e della condizione umana a tutte le età».

“Donare alla ricerca è come donare alla vita”: questo lo slogan della manifestazione, con accesso libero per il pubblico, che ha contribuito in maniera volontaria alla causa. Circa 2mila persone sono accorse sugli spalti del Modigliani Forum, certificando il successo della manifestazione. Dopo la sfilata iniziale con tutti i partecipanti, tra cui 40 collettivi per circa 300 atleti e atlete, le più piccole pattinatrici di tutte le società si sono esibite sulle note di La speranza, mentre un altro gruppo ha proposto un’esibizione incentrata sul tema della pace, ma nel corso dell’evento sono stati affrontati anche argomenti di estrema attualità come la violenza sulle donne e la diversità, che hanno visto intervenire anche l’ex pattinatrice Greta Franchini. Il pubblico numero ha seguito tutti i momenti che hanno scandite la serata, il cui ricavato è stato di 3mila euro, devoluto all’associazione Onlus Amicodivalerio, a suggellare una bella serata di sport e beneficenza.

