Grand Prix, è bronzo per Torre

10 Dicembre 2023

Livorno 10 dicembre 2023

Medaglia per l’Italia nel Grand Prix di sciabola ad Orleans: è bronzo nella prova maschile per Pietro Torre, che bissa il terzo posto della prima gara stagionale che si è svolta ad Algeri.

Il classe 2002 conferma così il suo grande inizio di stagione internazionale in un GP francese che ha visto ai piedi del podio (5°) Luigi Samele.

Seconda medaglia consecutiva in due prove stagionali del circuito iridato per Pietro Torre, che appena un mese fa con il terzo posto era salito per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo.

Il livornese, che proveniva dalle qualificazioni del giovedì, ha iniziato la sua scalata con un netto 15-3 nel primo turno contro il bulgaro Stoychev, superando poi per 15-10 il polacco Hryciuk.

Negli ottavi di finale l’atleta delle Fiamme Oro ha battuto il numero 4 del ranking mondiale, l’egiziano Elsissy, con il punteggio di 15-11. Nei quarti di finale Pietro Torre si è imposto per 15-8 sul suo “capitano” di Nazionale, Luigi Samele, in un derby azzurro che gli ha consegnato la certezza nella medaglia. La sconfitta in semifinale, contro il tedesco Szabo per 15-10, ha fermato la corsa di Torre che ha lasciato comunque a testa altissima la spettacolare pedana dello Zenith di Orleans.

