Grande affluenza per la prima di Wonderland, la discoteca inclusiva e no alcol per minori. Giulia Ottorini star della serata

Cronaca

14 Luglio 2023

Martedì 11 luglio si è svolta la prima serata di Wonderland, la discoteca inclusiva e no alcol dedicata ai ragazzi e alle ragazze tra i 13 e i 17 anni.

Il locale che ospita il format Wonderland è “Precisamente a Calafuria”, sul Romito, che ha aderito al format nato nel 2022 a Vicopisano da un’idea di Yassine El Ghlid, coordinatore area minori della Valdera, educatore e scrittore. Il progetto si basa su tre elementi: niente alcol, massima sicurezza e tanta educazione. Wonderland vuole offrire ai giovani un ambiente in cui possano divertirsi senza compromettere la salute e il benessere, incoraggiando l’amicizia, la gioia e il rispetto reciproco. Durante le serate di Wonderland i giovani possono godersi momenti di socializzazione sotto la discreta supervisione di animatori, operatori sociali e psicologi.

Wonderland è anche una discoteca inclusiva, che prevede accessibilità e servizi per ragazzi con disabilità. Il progetto vuole dimostrare che è possibile creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi accolti e valorizzati, senza discriminazioni o pregiudizi.

A fare da madrina alla prima serata di Wonderland, Giulia Ottorini, giovane influencer che ha oltre 500 mila follower su Instagram

La giovane influencer ha fatto impazzire i ragazzi con il suo carisma e il suo talento. La Ottorini ha coinvolto i suoi fan con la sua simpatia, la sua passione e il suo divertimento, creando un’atmosfera magica

