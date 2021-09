Home

Grande partecipazione al dibattito sul lavoro di Potere al Popolo

Politica

18 Settembre 2021

Livorno 18 settembre 2021

Potere al Popolo Livorno ha organizzato un dibattito in programma da tempo sul tema del lavoro in Piazza xx settembre.

Erano ospiti Marta Fana, Matteo Moretti – Rsu fiom della GKN di Firenze – e Lorenzo Alba che come Potere al Popolo Firenze ha seguito da vicino la vertenza dei lavoratori di Campi Bisenzio.

La partecipazione è stata molto elevata con più di 100 persone che sono venute ad assistere e a partecipare al dibattito.

“Il tema del lavoro è un aspetto centrale ed oggi più che mai è fondamentale parlarsi delle condizioni in cui viviamo, dei salari da fame che riceviamo (spesso al nero), dell’isolamento scientifico che ha studiato il capitale dividendo e spezzettando filiere in appalti e sub appalti dove i diritti dei lavoratori vanno sempre più a rimpicciolirsi, degli stage e dei tirocini gratuiti, dei lavori non pagati, dei contratti non rinnovati, di ogni forma di sfruttamento e uso della nostra fatica fino poi ad essere gettati per strada come successo a molti di noi, e nel caso più eclatante, ai lavoratori GKN licenziati all’improvviso da un fondo finanziario il cui lavoro è appunto sfoltire e tagliare teste, vite e corpi dei lavoratori alla ricerca di carne più fresca e da poter sfruttare concedendo sempre meno diritti in altre parti del mondo.

L’esigenza di dirsele queste cose, era ed è evidente, forse anche a causa del Covid, dello smartworking, di vite sempre più isolate a causa dei social network, di spaesamento, di un pensare di essere da soli a vivere questo sfruttamento, questa condizione che ti fa sentire inadeguato e quasi ti porta a giustificare che il tuo stipendio deve essere basso, che c’è poco da protestare ma ci si deve rassegnare e molti altri pensieri che ci vogliono inculcare in testa per evitare di farci lottare uniti e di riprenderci le nostre vite e i nostri diritti”.

