Home

Cronaca

Grande partecipazione e solidarietà per i bambini di Gaza al circolo ARCI Norfini

Cronaca

16 Novembre 2025

Grande partecipazione e solidarietà per i bambini di Gaza al circolo ARCI Norfini

Livorno 16 novembre 2025 Grande partecipazione e solidarietà per i bambini di Gaza al circolo ARCI Norfini

Grande partecipazione e solidarietà per i bambini di Gaza al circolo ARCI Norfini.

Più di 150 presenze Venerdì hanno partecipato alla cena solidale organizzata dall’Associazione Culturale Livorno Palestina.

Una grande solidarietà è stata dimostrata in particolar modo dallo Staff del circolo ARCI Norfini che ha deciso di devolvere tutto l’incasso interamente all’associazione Culturale Livorno Palestina la quale provvederà ad inviarlo alla onlus Palestine Children’s Reliefe Fund.

Questa associazione, in maniera specifica, agisce con prestazioni non occasionali di volontariato per il diritto alla salute ed il benessere dei minori del Medio Oriente, con particolare riferimento ai bambini e alle bambine palestinesi di Gaza.

Si avvicina l’inverno e, dopo due anni di bombardamenti e azioni genocidarie a Gaza, la popolazione ha bisogno di tutte le necessità primarie.

L’Associazione Culturale Livorno Palestina ringrazia tutti i partecipanti, il Circolo Norfini e i gruppi musicali che hanno completato la serata. “Un arrivederci alle prossime mobilitazioni in appoggio e solidarietà verso la popolazione palestinese sotto attacco”.