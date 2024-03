Home

3 Marzo 2024

Grande rimonta della Toscana Food Don Bosco, i rossoblu battono la Union Prato

Livorno 4 marzo 2024 – Grande rimonta della Toscana Food Don Bosco, i rossoblu battono la Union Prato

La Toscana Food Don Bosco inizia nel modo migliore l’avventura nella seconda fase del campionato di Serie C, arpionando con le unghie e con i denti due punti di platino nella corsa alla salvezza.

I ragazzi di Francesco Barilla la spuntano grazie ad un superbo quarto finale, nel quale concedono appena 6 punti alla Union Prato, segnandone 21.

Una grande vittoria, a maggior ragione considerando il black out iniziale, nel quale gli ospiti erano partiti sfrecciando, con un parziale iniziale di 18-0.

Quando tutto sembrava perduto, però, la Toscana Food Don Bosco non si è persa d’animo e, con un quarto finale da copertina, ha portato a casa due punti tanto importanti quanto, ad un certo punto, insperati.

LA CRONACA

In casa Toscana Food Don Bosco, il tecnico Barilla si affida al quintetto composto da Tartamella, Ciano, Giachetti, Crocetta e Di Sacco; il collega della Union Prato, Tommaso Paoletti, replica spedendo in campo Biagi, Vignozzi, Bogani, Corsi e Cavicchi.

Ad uscire meglio dai blocchi di partenza è la Union, brava a stampare un parziale di 9-0 in appena 1’44” di gioco, costringendo Barilla al primo time out dell’incontro.

Il minuto di sospensione non sortisce effetto e gli ospiti, con tre triple consecutive, arrivano fino al +18.

Nel momento peggiore, la Toscana Food si scuote, con due canestri consecutivi, di Crocetta e Tartamella; è l’inizio di una rimonta che vede i ragazzi rossoblu ridurre ad 11 lo svantaggio al termine del primo quarto, sul 22-11.

Nel secondo periodo, la Toscana Food alza ancor più i giri del proprio motore, soprattutto in difesa, ma Prato mantiene comunque un vantaggio in doppia cifra per tutti i primi 5’ di gioco, per poi allungare, sfruttando qualche errore di troppo in fase offensiva della Toscana Food Don Bosco, negli ultimi minuti del primo tempo, fino al +16 dell’intervallo lungo, sul punteggio di 43-27.

Al rientro dagli spogliatoi, la Toscana Food prova a spingere sull’acceleratore, stampando un parziale iniziale di 6-0 che permette a Tartamella e compagni di riaprire la partita; da quel momento in poi il confronto scorre sui binari di un grande agonismo, tipico di una partita di playoff, con la Toscana Food Don Bosco a dare il massimo per rosicchiare qualche punticino e la Union a fare lo stesso nell’intento di respingere gli assalti labronici. All’ultimo intervallo il tabellone recita 54-43 per la Union.

La Toscana Food Don Bosco esce dai blocchi di partenza del terzo quarto manco fosse Usain Bolt; già nel primo minuto Deri e una tripla di Baroni costringono il coach ospite Paoletti ad un minuto di sospensione. Il magic moment Toscana Food però continua ed a 6’44” dalla fine i labronici sono a -1, con un sottomano dopo palla rubata di Baroni, grazie ad un parziale di 12-2.

E non è finita lì, perché un tap in di Di Sacco spinge la Toscana Food al sorpasso, per la prima volta nel match, a 6’21” dalla sirena finale. Segue un altro canestro, sempre di Di Sacco, che vale il +3 e costringe la Union al secondo minuto di sospensione. Da lì in poi è un coacervo di emozioni con la partita sempre sui binari di un equilibrio perfetto, fino all’ultimo minuto, quando due liberi di Ciano ed un piazzato di Deri regalano alla Toscana Food due punti fondamentali nella corsa alla salvezza, perdipiù arrivati al termine di una partita iniziata male.

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno – Union Prato 64-60

Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno:

Ciano 16, Bandini 2, Dodoli, Baroni 8, Tartamella 9, Giachetti 2, Regoli 3, Spinelli, Crocetta 2, Deri 15, Di Sacco 4, Balestri 3. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 11-22; 27-43; 43-54; 64-60

