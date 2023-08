Home

Grande risultato dell’Under 18 3×3 Don Bosco, tra le prime quattro in Italia

Basket

25 Agosto 2023

Livorno 25 agosto 2023 – Grande risultato dell’Under 18 3×3 Don Bosco, tra le prime quattro in Italia

Anche nelle finali nazionali 3×3, in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, si conferma la grande bontà del florido vivaio della Pallacanestro Don Bosco. La compagine rossoblu, dopo essersi laureata campione toscana, chiude la manifestazione tra le prime quattro squadra in Italia. Dopo le splendide sette vittorie, su otto partite, nelle prime due giornate di gioco, ieri i quattro moschettieri Don Bosco (da Alessandro Cangeri, Francesco Deri, Enrico Dodoli e Filippo Spinelli) hanno regolato, al termine di una partita appassionante, Vado ligure per 17-12, grazie ad una ottima prova di Dodoli, forse il migliore tra i rossoblu in questa tre giorni in terra veneta.

Il successo è valso la qualificazione alle semifinali, contro i campioni delle Marche, tra l’altro sconfitti il giorno precedente; stavolta ne è uscita una partita sotto ritmo, nella quale i ragazzi di coach Barilla hanno pagato l’evidente stanchezza per gli impegni precedente e la straordinaria precisione al tiro dei rivali. Alla fine, l’hanno spuntata i campioni marchigiani per 21-9.

Nella finale per il terzo e quarto posto con l’Aquila Trento, i rossoblu hanno combattuto fino ai minuti finali, quando decisiva è stata la maggiore precisione dei trentini nei minuti finale, che hanno così portato a casa la partita, ed il terzo posto finale, con il punteggio di 17-11.

Al di là della sconfitta, è stata davvero una bella esperienza per i quattro piccoli grandi rossoblu non soltanto per la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo prestigioso, ma anche per la bella esperienza vissuta che ha regalato ai labronici grande consapevolezza dei propri mezzi

