Bibbona

20 Aprile 2022

Bibbona (Livorno), 20 aprile 2022

Grande successo della Pasqua Bibbonese: i ringraziamenti dell’amministrazione comunale, in attesa del prossimo appuntamento con le ‘Cene Galeotte’

Il borgo è tornato ad ospitare la Pasqua Bibbonese dopo una pausa lunga due anni: l’amministrazione comunale intende ringraziare, per il supporto organizzativo, le associazioni di volontariato che hanno partecipato e contribuito al successo dell’iniziativa (Proloco, Lamb, Pubblica assistenza, Avis, associazione La Rocca e Circolo Arci La California) e i tanti, cittadini e non, che hanno preso parte ai diversi appuntamenti in programma nel fine settimana appena trascorso.

Un fine settimana che ha ufficialmente aperto il ricco calendario di eventi messo in piedi dall’amministrazione comunale: uno sforzo, anche economico, frutto della voglia di tornare a creare luoghi di socialità, spensieratezza e aggregazione.

Prossimo appuntamento il 30 aprile con le ‘Cene Galeotte’, nella suggestiva location delle Fonti di Bacco: la collaborazione con la casa circondariale e la diocesi si rinnova, confermandosi un valido progetto di reinserimento sociale considerato il successo dell’ultima edizione tenuta nel 2019 nel centro storico. Un calendario di eventi che andrà avanti nei mesi estivi con tante sorprese e nomi di rilievo della musica italiana, frutto dello sforzo economico dell’amministrazione comunale e, al tempo stesso, della volontà di offrire momenti di svago ai cittadini e ad oltre un milione di presenze che ogni anno scelgono Bibbona come meta turistica.

Un fine settimana ricco di eventi, dunque, quello appena trascorso, a partire da giovedì quando le note dello ‘Stabat Mater’ sono risuonate all’interno della Chiesa di Sant’Ilario fino alla Sacra rappresentazione della passione di Cristo, andata in scenda venerdì sera lungo le vie del borgo: un grande successo di pubblico, oltre alle numerose visualizzazioni della diretta streaming.

Domenica e lunedì si è entrati nel vivo della Pasqua Bibbonese e della festa del Cedro: il Comune vecchio ha ospitato la mostra fotografica ‘La tua forza è la tua bellezza’ mentre il borgo ha iniziato ad animarsi con lo street food delle attività commerciali bibbonesi, accompagnate dalla musica del Lamb (Laboratorio artistico musicale di Bibbona) e i gruppi BBQ e Ribs. Lunedì le occasioni per assaggiare il ‘cibo di strada’ sono aumentate grazie agli stand allestiti dai detenuti del carcere di Volterra in una Piazza della Vittoria gremita durante lo spettacolo degli sbandieratori ‘Granducale’ Contrada Cappiano e la sfilata di moda a cura di ‘FV Boutique’. La tradizione è stata, infine, rispettata con la storica Tombola del Cedro e il Palio delle botti abbinato ai rioni.

