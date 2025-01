Dama - Scacchi

20 Gennaio 2025

Livorno 20 gennaio 2025 Grande successo per il Memorial Riccardo Franceschi: quasi 60 scacchisti in gara

Si è svolto domenica 19 gennaio presso il “Lady Monica” di Livorno il torneo di scacchi dedicato alla memoria di Riccardo Franceschi, storico Candidato Maestro livornese scomparso nel dicembre 2022 all’età di 70 anni. L’evento, che ha visto la partecipazione di quasi 60 giocatori, si è articolato in due competizioni: un torneo giovanile valido per le qualificazioni al Campionato Italiano Giovanile 2025 e un torneo Rapid Open con cadenza 12 minuti più 3 secondi di incremento.

Nel torneo giovanile, che ha designato i qualificati per la finale nazionale giovanile di Terrasini (PA) prevista dal 28 giugno al 5 luglio 2025, si è distinto particolarmente Samuele Fioretti, primo assoluto con 4,5 punti su 5 e vincitore della categoria Under 14. Gli altri vincitori di categoria sono stati Luca Doronzo (Under 10), Massimo Barbieri (Under 12), Remigio Delogu (Under 16) e Matteo Creatini (Under 18). Si sono qualificati per la finale nazionale, oltre ai già citati vincitori di categoria, anche Jonathan Di Michele, Martina Salandin e Samuele Soriani.

Il torneo Rapid Open ha visto trionfare il giovane Orlando Pin con uno score impressionante di 7,5 punti su 9, seguito da Paolo Nannelli al secondo posto e Nicolò Di Girolamo al terzo. Pin si è aggiudicato anche il premio speciale come miglior Under 18, consegnato dalla signora Carla Mazzoni, vedova di Riccardo Franceschi.

La figura di Riccardo Franceschi rimane indelebile nella memoria degli scacchisti livornesi. Come ricorda l’amico e Candidato Maestro Marco Ceccarini, Riccardo era “un signore del fair play” che ha sfiorato i 2200 punti Elo, vincendo numerosi tornei semilampo in tutta la Toscana. È stato tra gli artefici della promozione del Livorno Scacchi in serie A2 e ha dedicato molti anni della sua vita all’organizzazione di eventi scacchistici, tra cui il prestigioso torneo “Città di Livorno”. La sua passione per gli scacchi è stata trasmessa anche al giovane nipote Mattia, testimoniando come il suo amore per questo nobile gioco continui a vivere attraverso le nuove generazioni.

La numerosa partecipazione al memorial e l’alto livello tecnico dimostrato dai giocatori sono stati il miglior modo per onorare la memoria di un uomo che ha dato tanto agli scacchi livornesi, lasciando un’eredità che continua a ispirare giovani e meno giovani appassionati.