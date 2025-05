Sport

5 Maggio 2025

Capraia Isola (Livorno), 5 maggio 2025 Grande successo per la Veleggiata Minigiraglia 2025 vince il Trofeo l’imbarcazione Fra Paolele

Nonostante le condizioni di vento leggero, la veleggiata del Trofeo Paolo Manca si è rivelata un autentico successo, confermando l’entusiasmo e la passione che animano da sempre questa manifestazione.

Il percorso, inizialmente previsto in forma completa, è stato opportunamente ridotto con arrivo alla boa nel mezzo del Canale di Corsica. L’esperienza del Direttore di gara Attilio Cozzani, a bordo della barca giuria messa a disposizione da Tuccoli Fishing Boats, ha così permesso a oltre metà delle imbarcazioni di completarlo, con soddisfazione di tutti gli equipaggi giunti da varie regioni del nord Italia e dalla Francia.

A vincere la veleggiata in tempo reale e compensato è stata l’imbarcazione Fra Paolele, con lo skipper Stefano Zecchi, che ha conquistato meritatamente il Trofeo che dà il nome alla manifestazione: la stessa imbarcazione si è aggiudicata anche la tavola dipinta da Davide Besana offerta da Raymarine e l’iconico spremiagrumi Juicy Salif disegnato proprio a Capraia da Philippe Starck messo in palio dal Museo Alessi.

Premi speciali, assegnati all’imbarcazione Svelty capitanata da Tiziana Gatto che si è aggiudicata la coppa offerta dalla Farmacia del Porto per l’equipaggio con maggior presenza femminile, mentre Patrizio Galeassi di My Fin si aggiudica il premio Osculati per lo skipper con maggiore esperienza.