Grande successo per “Scatti in Danza” alla Fondazione Livorno

15 Ottobre 2025

15 ottobre 2025

Giovani e professioniste unite in un evento dedicato alla fotografia e al movimento

Si è svolto con straordinario successo domenica 12 ottobre, presso la Fondazione Livorno, l’evento “Scatti in Danza”, organizzato all’interno degli spazi espositivi che ospitano la mostra fotografica “Sentire la luce” di Paolo Bonciani, a cura del professor Giorgio Bacci.

L’appuntamento, ideato per celebrare il profondo legame tra fotografia e danza, ha emozionato il pubblico con un susseguirsi di performance che hanno unito giovani allieve e ballerine professioniste, creando un dialogo poetico tra le immagini di Bonciani e il movimento dal vivo.

Hanno preso parte all’iniziativa tre scuole di danza livornesi di grande qualità e tradizione:

Eimos Centro Formazione Danza, con le insegnanti Matilde Nannipieri e Barbara Romano, ha presentato le giovanissime ballerine Luna Morescalchi, Luna Di Bello, Stella Pucciani, Elettra Botti, Olga Bernardini, Olivia Bernardini e Bianca Taliani per il I grado di danza classica.

Le allieve Noemi Agarini, Victoria Bardocci, Sofia Baldanzi e Ginevra Cesari si sono esibite in danza contemporanea sotto la guida dell’insegnante Simona Tocchini di ST Danza Centro Formazione.

Valentina Giambini, della scuola Laboratorio Danza e Movimento, ha interpretato una lezione alla sbarra e un’improvvisazione di danza classica con la guida attenta dell’insegnante Mitzi Testi che ha poi spiegato al pubblico come si svolge la preparazione quotidiana di una ballerina classica.

L’evento è stato realizzato con la supervisione artistica di Vanessa Turinelli e la collaborazione di Eva Kosa, che hanno coordinato con sensibilità e competenza la partecipazione delle scuole e la fusione tra danza e arti visive.

Durante la serata era presente Paolo Bonciani, autore della mostra, che ha immortalato con il suo obiettivo le giovani danzatrici in un dialogo ideale tra le sue fotografie e la vita che si sprigionava in sala.

Il pubblico ha accolto l’iniziativa con entusiasmo, confermando il successo di un evento che ha saputo unire arte, emozione e formazione, con l’obiettivo di promuovere la cultura sul territorio.