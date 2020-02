Home

Grande vittoria per il Jolly Acli Livorno

16 febbraio 2020

Virtus Cagliari superato con una prova più che convincente.

Livorno 16 febbraio 2020 – Il Jolly Acli Basket Livorno era chiamato ad una prestazione convincente, al pronto riscatto dopo l’ultima cruda battuta d’arresto: ebbene, la missione è stata compiuta alla grande, vincendo in maniera nettissima (57-35) contro la diretta concorrente Virtus Cagliari.La squadra di Marco Pistolesi, comincia subito bene, ritrovando in difesa l’applicazione e l’energia dei tempi migliori, e soluzioni offensive particolarmente ispirate, specie con Francesca ‘Bubins’ Orsini ed Elena Bindelli, incontenibili dalla grande distanza: tiri pesanti a raffica che non lasciano scampo alle pur volenterose cagliaritane. Tuttavia, il capolavoro tattico, è quello preparato da coach Marco Pistolesi e dal suo vice Francesco Puntoni, che riescono a organizzare un trappola difensiva, in grado di limitare al massimo lo strapotere offensivo di Georgeva, esterna fortissima, che era stata decisiva nella gara d’andata.A questo punto, il Jolly Acli Livorno sale a dodici punti in classifica, e si pone in una condizione di vantaggio sia nei confronti di Civitanova Marche (2-0 negli scontri diretti), e la stessa Virtus Cagliari (ribaltato il meno cinque del girone d’andata).

Le parole della top scorer Francesca Orsini

“Un successo che vale tantissimo, anche perché abbiamo ribaltato lo scontro diretto. Un risultato che ci fa respirare, e chi fa prendere coscienza di poter disputare un buon girone di ritorno.In casa siamo veramente pericolose, ora dobbiamo provarci anche in trasferta, aspetto che ancora ci manca”.

Il tabellino

Jolly Acli Livorno – Virtus Surgical Cagliari 57 – 35 (21-8, 35-22, 48-25, 57-35)JOLLY ACLI LIVORNO : Vanin* 2 (0/2 da 2), Ceccarini* 7 (1/3, 1/3), Maffei NE, Bindelli 13 (1/4, 3/7), Simonetti, Orsini* 17 (1/6, 5/8), Tripalo* 6 (2/10 da 2), Collodi 5 (2/5 da 2), Sassetti, Lucchesini* 7 (2/9, 1/3), Mandroni.Allenatore: Pistolesi M.Tiri da 2: 9/42 – Tiri da 3: 10/23 – Tiri Liberi: 9/13 – Rimbalzi: 45 11+34 (Orsini 10) – Assist: 15 (Tripalo 7) – Palle Recuperate: 12 (Tripalo 3) – Palle Perse: 17 (Orsini 5)VIRTUS SURGICAL CAGLIARI: Pisano, Giuseppone, Georgieva* 10 (3/5, 0/1), Zolfanelli* 8 (4/11, 0/4), Guilavogui* 5 (2/9 da 2), Brunetti* 4 (1/4 da 2), Lussu 4 (1/2, 0/1), Podda, Pilleri, Pellegrini, Bettoli* 4 (0/4, 1/4).Allenatore: Ferazzoli I.Tiri da 2: 11/39 – Tiri da 3: 1/12 – Tiri Liberi: 10/24 – Rimbalzi: 47 11+36 (Zolfanelli 8) – Assist: 5 (Georgieva 3) – Palle Recuperate: 9 (Podda 4) – Palle Perse: 21 (Georgieva 4) – Cinque Falli: PoddaArbitri: Consonni C., Bernardo L.