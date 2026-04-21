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Grandi campioni a Livorno: alla Terrazza Mascagni arrivano Panatta, Cacciatori, Graziani e Canale

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21 Aprile 2026

Grandi campioni a Livorno: alla Terrazza Mascagni arrivano Panatta, Cacciatori, Graziani e Canale

Prima tappa della 25° edizione di “Un Campione per Amico”

Livorno 21 aprile 2026 Grandi campioni a Livorno: alla Terrazza Mascagni arrivano Panatta, Cacciatori, Graziani e Canale

Livorno sarà la prima tappa della 25esima edizione de “Un Campione per amico”, evento nazionale itinerante di promozione sportiva multidisciplinare, sostenuto da Banca Generali, al fianco dell’iniziativa per il quindicesimo anno consecutivo.

La manifestazione che si terrà a Livorno mercoledì 22 aprile, nella splendida cornice della Terrazza Mascagni, avrà come protagonisti: Adriano Panatta, Maurizia Cacciatori, Francesco “Ciccio” Graziani e Gonzalo Canale.

L’evento è organizzato dalla R.G. S.R.L.S. (società di Adriano Panatta) e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Livorno.

All’inaugurazione sarà presente anche il sindaco Luca Salvetti.

Un vero e proprio villaggio sportivo ospiterà dalle ore 9 alle 18 moltissimi bambini delle scuole primarie che avranno l’opportunità di praticare diverse discipline direttamente con le quattro leggende dello sport italiano campioni di tennis, pallavolo, calcio e rugby.

Programma della giornata:

Mattina: Sessione rivolta alle classi scolastiche.

Pomeriggio: Attività destinate alle associazioni sportive del territorio.

Saranno allestisti 1 palco, 5 campi sportivi per giocare a tennis, volley, calcio e rugby e 5 gazebo.

I giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita. Il tour, sostenuto anche da Salugea, Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas e Fila, prenderà il via, appunto, da Livorno e si snoderà lungo tutta la penisola toccando 12 tra le più belle piazze del nostro Paese.

Dopo Livorno sarà la volta di Como (29 aprile), poi Rimini (5 maggio); Belluno (14 maggio); Sanremo (20 maggio); Martina Franca (28 maggio); Bologna (4 giugno); Altamura (30 settembre), Faenza (7 ottobre), Pistoia (14 ottobre), Vicenza (21 ottobre) e Mantova (28 ottobre).

Oltre allo sport, l’evento promuove messaggi educativi su temi come la corretta alimentazione e il contrasto al bullismo. La partecipazione è completamente gratuita per tutti.

La manifestazione vuole essere una risposta concreta ai fenomeni di dipendenza e di difficoltà sociale in cui si trovano a vivere i giovani di oggi: la pratica sportiva mette al centro l’inclusione e uno stile di vita sano e consapevole.