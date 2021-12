Grandi eventi, tamponi anche ai vaccinati? E’ l’ipotesi Locatelli approvata da Pregliasco

Home

17 Dicembre 2021

Italia (Livorno), 17 dicembre 2021

Locatelli: “Tamponi a vaccinati? E’ un’ipotesi”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico a ‘Buongiorno’ su Sky TG24, secondo il quale la possibile introduzione dell’obbligatorietà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi è “un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”.

Pregliasco: “Sì per grandi eventi, Forma di precauzione contro situazione che può diventare pesante”

Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, approva l’ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in caso di rialzo ulteriore della curva dei contagi; un tampone Covid anche per i vaccinati che vogliono partecipare a grandi eventi “ci sta assolutamente come forma cautelativa. Con le nuove varianti, si può creare una situazione pesante, quindi io credo che assolutamente sia importante questo come precauzione ed è fondamentale la prospettiva di una stretta”.

Fonte AdnKronos

