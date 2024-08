Home

28 Agosto 2024

Livorno 28 agosto 2024 – Grandine danneggia ambulanza della Misericordia di Antignano

Una violenta grandinata con chicchi grandi come palline a Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo durante un servizio di soccorso della Misericordia di Antignano ha danneggiato l’ambulanza.

I volontari e l’infermiere della ASL si sono dovuti riparare per evitare di restare feriti ma l’ambulanza ne ha fatto le spese con il vetro in frantumi e danni alla carrozzeria. “Danni per oltre 1000 a fronte di un rimborso per il servizi di 25 euro! “.