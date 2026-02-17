Granducato under 16, 2 successi nelle partite casalinghe per le 2 rappresentative

Una domenica super per le due rappresentative under 16 del Granducato 2025, capaci di ottenere il massimo, cioè due successi conditi dal bonus-attacco, nelle due partite casalinghe disputate, una dopo l’altra, senza soluzione di continuità, nella giornata di domenica. I due confronti in questione si sono giocati sul prato del campo centrale dell’ampissimo impianto ‘Emo Priami’ di Stagno, il quartier generale dei Lions Amaranto Livorno. Il Granducato 2025 è la realtà – attiva anche tra gli under 18 – nata la scorsa estate e frutto del lavoro sinergico degli stessi Lions e del Bellaria Pontedera. Allenamenti congiunti e partite interne si alternano tra il ‘Priami’ e l’impianto della polisportiva Bellaria, di viale Europa, a Pontedera. Tutti i rugbisti biancorossi under 16 (nati negli anni 2010 e 2011) coinvolti sono in crescita, a dimostrazione della bontà del progetto.

Dapprima, nel campionato interregionale ‘2’, il torneo con al via le migliori otto squadre del centro Italia non impegnate nel torneo élite, il Granducato under 16 ‘1’ ha battuto i Cavalieri Prato/Sesto ‘2’ 50-19. Otto le mete e cinque le trasformazioni per i locali, tre mete e due trasformazioni per gli ospiti. Lo schieramento dei ‘Granduchi’: Archibusacci (cinque trasformazioni); Niang (una meta), Bellandi (tre mete), Cipolli (una meta), Fabozzi; Casalini Gi., Spezi; Mazzei (cap.; una meta), Dal Canto, Serafini; Forgione, Guidi; Mangiaracina, Ricci (una meta), Ciolli. Entrati anche: Iobashvili, Pannese, Parente. Quello ottenuto con i Cavalieri ‘2’ è, per la squadra maggiore del Granducato l’ottavo successo con bonus aggiuntivo su otto gare giocate in questo girone interregionale ‘2’. La squadra biancorossa ‘1’, nella prima parte della stagione, è andata ad un passo dall’accesso al girone interregionale ‘1’.

Il Granducato ‘2’, nella sua sesta fatica nel campionato territoriale – il torneo che coinvolge lo Spezia e sei squadre toscane; formazioni che hanno mancato il passaggio ai campionati interregionali – ha battuto 35-31 il Valdarno. In parità (cinque a cinque) il conteggio delle mete; a far pendere l’ago della bilancia a favore dei locali il maggior bottino di punti di piede (cinque trasformazioni a tre). Lo schieramento biancorosso: Cinquini; Marsano, Spagnoli, Galluzzi (una meta e cinque trasformazioni), Ciulli; Biasci, Bartolini; Agretti (cap.; due mete), Trezza (una meta), Guarducci; Ferretti, D’Angelo (una meta); Gianfaldoni, Orsucci, Romano. Entrati anche: Barsotti, Ricci e Terreni. Il gruppone under 16 biancorosso – talmente ampio da consentire di disputare due tornei – è guidato dall’allenatore in quota Lions Davide Mantovani (coadiuvato da Andrea Bertini e Daniele Mazzoni, giovani giocatori della prima squadra amaranto) e dagli allenatori in quota Bellaria Francesco Gasperini, Alessio Zeggio e Livio Macina.