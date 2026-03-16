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Granducato under 16 superato in trasferta dal Bologna

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16 Marzo 2026

Granducato under 16 superato in trasferta dal Bologna

Livorno 16 marzo 2026 Rugby: Granducato under 16 superato in trasferta dal Bologna

Il Granducato 2025 ‘1’ under 16, nella sfida al vertice del campionato interregionale 2 di categoria – il torneo che vede coinvolte le migliori otto squadre del centro Italia di categoria non qualificate nel girone èlite – ha fatto fatica. In trasferta, sul terreno del ‘Bonori’, i biancorossi labronico-pontederesi hanno perso contro il Bologna 40-5. Lo stop è severo, ma non inficia la bontà del progetto sinergico promosso dai Lions Amaranto e dal Bellaria Pontedera, che, appunto, hanno ‘creato’, con il loro ‘matrimonio sportivo’, nella scorsa estate, il Granducato 2025. L’ampia rosa a disposizione dell’allenatore in quota Lions Davide Mantovani (coadiuvato dai giocatori della prima squadra amaranto Daniele Mazzoni e Andrea Bertini) e degli allenatori in quota Bellaria Francesco Gasperini, Alessio Zeggio e Livio Macina ha consentito loro di allestire due realtà biancorosse under 16: la ‘1’ che milita nel campionato interregionale ‘2’ e la ‘2’ che disputa il torneo regionale. In questo weekend la seconda rappresentativa ha osservato un turno di riposo. Nel prossimo fine settimana, trasferte per le due compagini dei ‘Granduchi’: sul campo del Valdarno per la ‘1’ e sul terreno del Vasari Arezzo per la ‘2’.

Al ‘Bonori’, per il Granducato 2025 ‘1’ match storto. I bolognesi, che hanno ottenuto il massimo della posta, hanno scavalcato in graduatoria gli stessi biancorossi: attualmente, a tre giornate dal termine della fase, primi a quota 48 figurano i felsinesi, con i labronico-pontederesi secondi a quota 46. Staccate tutte le altre squadre. Identico il ruolino di marcia di Bologna e Granducato 2025 ‘1’ nelle prime undici giornate: nove vittorie e due sconfitte. Lo schieramento iniziale dei biancorossi in terra emiliana: Bellandi; Fabozzi (una meta), Niang, Serafini, Cipolli; Archibusacci, Spezi; Mazzei, Dal Canto, Guidi; Forgione, Iobashvili; Cioli, Ricci, Pascucci. Entrati anche: Mangiaracina, Parente, Galluzzi, Agretti, Prestinari, Biasci.