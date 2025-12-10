Home

10 Dicembre 2025

Granducato under 18 le due partite delle due squadre di categoria

Livorno 10 dicembre 2025 Granducato under 18 le due partite delle due squadre di categoria

Prosegue senza intoppi il percorso di crescita degli under 18 del Granducato 2025, la realtà sinergica frutto del proficuo rapporto di collaborazione tra i Lions Amaranto Livorno ed il Bellaria Pontedera. La rosa a disposizione degli allenatori Giacomo Bernini, Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto è talmente ampia da consentir loro di allestire, in ogni turno, due rappresentative. Domenica scorsa le due compagini biancorosse under 18 hanno giocato in casa, sul terreno ‘Emo Priami’ di Stagno: alle 12:30 nel quadro della quarta giornata del torneo élite di categoria, girone 3 – il raggruppamento del centro-sud – la squadra interregionale dei Granduchi ha affrontato l’UR Firenze, una delle migliori formazioni del torneo (i gigliati sono attualmente secondi e non nascondono l’ambizione di entrare nella final-four tricolore), mentre alle 14:30, nel quadro della quarta giornata del girone 2 del campionato territoriale (il torneo che vede al via tutte le realtà toscane ed umbre non impegnate nell’élite), la squadra regionale del Granducato ha affrontato il Vasari Arezzo. I biancorossi labronico/pontederesi hanno rimediato, a testa alta, due sconfitte. Per la squadra interregionale, che ad inizio stagione ha avuto il grande merito di qualificarsi al durissimo torneo élite, evidente è stato il salto di qualità mostrato rispetto alla prova fornita sette giorni prima in casa della capolista Experience L’Aquila. L’UR Firenze si è imposta 15-41 ed ha raccolto l’intera posta in palio (sette mete all’attivo e cinque punti in classifica). Nessun punto per i padroni di casa, che pure, con le loro tre mete, sono andati ad un passo dalla conquista del bonus-attacco. Lo schieramento iniziale dei locali: Giudici; Ubaldi, Meini (una meta), Pannocchia, Munafò (una meta); Montino, Pavesi; Gradassi, Marmeggi, Fabbri; Del Nista, Iacoponi (una meta); Bianucci, Giusti, Prex. Entrati anche: Maroni, Davini L., Strumi, Massagli, Palmerini, Paradiso. La classifica nel campionato èlite, girone 3, dopo 4 turni: Experience L’Aquila 19 p.; UR Firenze 16; Livorno Rugby 15; Cavalieri Prato/Sesto 14; Fiamme Oro Roma e Capitolina Roma 10; Primavera Roma 6; Lazio 5; Granducato 4; Avezzano 1. Le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda daranno vita alla final-four per l’assegnazione del titolo italiano.

Nella seconda partita giocata domenica al ‘Maneo’, l’imbattuto Vasari Arezzo – che sta duellando con il Tirreno per la prima piazza conclusiva – ha battuto i locali del Granducato regionale 7-35. Lo schieramento biancorosso: Tognetti; Maltinti, Cozzolini, Picchi, Vanni; Bertolini T. (una trasformazione), Casalini L.; Longhi, Caroti, Adami (una meta); Biagi, Davini J.; Tecce, Crisci, Fagiolini. Entrati anche: Melani e Bandieri.

