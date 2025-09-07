Home

GranFondo, 4 feriti: caduta durante la terza edizione del Memorial Alluvione 2017

Cronaca

7 Settembre 2025

Incidente alla Gran Fondo di Livorno, quattro ciclisti feriti: uno grave

Momenti di paura questa mattina, domenica 7 settembre 2025, lungo il percorso della GranFondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017, giunta alla sua terza edizione. L’evento sportivo agonistico, che ha richiamato circa 500 partecipanti, si è trasformato per alcuni in una giornata difficile a causa di un incidente avvenuto intorno alle 10:30 in via della Valle Benedetta, località Colognole.

Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di una caduta in discesa che ha coinvolto più atleti. Quattro i ciclisti feriti, tra cui uno in condizioni più serie: ha riportato un trauma toracico con fratture costali e un trauma alla spalla. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Livorno. Gli altri tre sono stati portati all’ospedale di Cisanello (Pisa) per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con ambulanze e mezzi di supporto, che hanno garantito assistenza immediata e sicurezza nell’area dell’incidente.

La GranFondo, intitolata al ricordo delle vittime dell’alluvione che colpì tragicamente Livorno il 10 settembre 2017, è molto più di una competizione ciclistica: rappresenta un evento commemorativo e comunitario, volto a onorare chi perse la vita e a riaffermare, attraverso lo sport, la capacità di rinascita e la resilienza del territorio livornese.

Nonostante l’incidente, la manifestazione è proseguita regolarmente, confermando lo spirito di partecipazione e di memoria che da tre anni la contraddistingue, richiamando ciclisti e appassionati da tutta Italia.

