Home

Cronaca

Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017, torna per la terza edizione l’evento ciclistico e commemorativo

Cronaca

30 Agosto 2025

Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017, torna per la terza edizione l’evento ciclistico e commemorativo

Livorno, 30 agosto 2025 Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017, torna per la terza edizione l’evento ciclistico e commemorativo

Si terrà domenica 7 settembre la terza edizione del Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione 2017.

L’evento ciclistico si propone, da un lato, di onorare la memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito tragicamente la città il 10 settembre 2017, e dall’altro, di rafforzare il senso di comunità attraverso la pratica sportiva, richiamando simbolicamente la tenacia e la capacità di rinascita del nostro territorio.

Giunta appunto alla sua terza edizione, la manifestazione si configura come un’iniziativa dal forte valore sportivo, sociale e identitario, promuovendo la pratica del ciclismo amatoriale e la partecipazione attiva dei cittadini a forme di sport all’aperto, accessibili e sostenibili.

In particolare, l’evento offre tre percorsi, tra cui uno cicloturistico non agonistico, pensato per consentire a tutti di vivere l’esperienza con divertimento ed in sicurezza grazie anche al contributo della Polizia Locale.

La Granfondo assume quindi un significato speciale: non è solo una competizione sportiva, ma un momento di riflessione collettiva, in cui la città si ritrova per ricordare e onorare chi ha perso la vita nell’alluvione e per testimoniare la resilienza della comunità livornese.

L’invito è quello di vivere la manifestazione con entusiasmo, come spettatori o come partecipanti, contribuendo a creare un clima di festa, solidarietà e appartenenza. La Granfondo non è solo una gara: è un segnale della capacità della nostra città di pedalare insieme, di ricordare il passato e di guardare con fiducia al futuro.

Dettagli tecnici:

• Data e Luogo: 7 settembre 2025, Livorno (LI)

• Organizzatore: Gruppo Sportivo Carli Salviano A.S.D.

• Partenza e Arrivo: Via Gian Paolo Gamerra (zona Decathlon)

• Orario Ritrovo: 06:30

• Partenza Gara: 08:30

• Servizi Inclusi: Cronometraggio con chip, docce, pacco gara, pasta party, punti ristoro, spogliatoi (Parco Levante).