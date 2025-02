Home

16 Febbraio 2025

“Grani ribelli” apre a Livorno: il coraggio di Marina di Campli e il gusto per la tradizione

Livorno 16 febbraio 2025 “Grani ribelli” apre a Livorno: il coraggio di Marina di Campli e il gusto per la tradizione

Apre a Livorno, in via Antonio Gramsci 14, “Grani ribelli”, nuovo punto di riferimento per gli amanti del pane e della gastronomia artigianale. Alla guida dell’attività c’è Marina di Campli, una giovane imprenditrice di 21 anni che, con determinazione e passione, ha scelto di realizzare il proprio sogno nonostante le difficoltà (e dopo aver ricevuto tanti consigli a non investire in città).

“Grani ribelli” è una ditta a gestione familiare tutta al femminile, con apertura mattina e pomeriggio, che propone un’ampia selezione di prodotti di qualità:

pane tradizionale e pani speciali, prodotti caseari direttamente da Napoli, per portare sulle tavole il vero gusto del Sud, gastronomia, dolci e pasta fresca, per un’offerta completa e autentica.

“Con questa nuova apertura, Marina offre ai livornesi un luogo dove acquistare prodotti eccellenti, ma e per noi è simbolo di tenacia e amore per il proprio lavoro. Da tutta Confcommercio Livorno un grande augurio per il successo che merita” commenta il direttore dell’associazione di categoria che ha seguito Grani ribelli in questa avventura.