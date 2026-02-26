Home

26 Febbraio 2026

Livorno 26 febbraio 2026 Gratta e Vinci, a Livorno centrati 50mila euro con “Il Turista per Sempre”

La fortuna fa tappa a Livorno. Nell’ultima settimana è stato centrato un colpo da 50mila euro con il Gratta e Vinci “Il Turista per Sempre”, uno dei tagliandi più popolari tra gli appassionati di lotterie istantanee. La vincita è stata registrata, come riporta Agipronews, alla Tabaccheria Del Maestro in via dell’Artigianato 16.

Il biglietto fortunato appartiene alla serie “Il Turista per Sempre”, un format che mette in palio premi importanti e che continua a riscuotere interesse in tutta Italia. In questo caso il premio immediato da 50mila euro ha regalato una sorpresa inattesa al vincitore, di cui non si conosce l’identità, come da tradizione per questo tipo di giochi.

Secondo i dati elaborati da Agipronews, l’andamento del gioco in Toscana resta sostanzialmente stabile. La spesa complessiva – calcolata come raccolta meno vincite dei giocatori – ha raggiunto 1 miliardo di euro nei punti vendita della regione. Un dato che conferma una tendenza consolidata nel tempo.

Nel dettaglio, crescono le lotterie istantanee, che fanno registrare 193 milioni di euro, con un incremento del 5,4% rispetto ai dodici mesi precedenti. Un segnale che evidenzia come il Gratta e Vinci continui a rappresentare una delle formule più apprezzate tra i giochi retail.

Pochi scossoni, invece, per quanto riguarda la provincia di Livorno: qui la spesa nel comparto retail si attesta sui 90 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’ultima rilevazione disponibile. Numeri che fotografano una situazione stabile, con episodi di vincita che, di tanto in tanto, riaccendono l’attenzione e alimentano la speranza di nuovi colpi di fortuna.