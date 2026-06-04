Gratta e Vinci: a Livorno vinti 50mila euro con “100X New”
Livorno 4 giugno 2026 Gratta e Vinci: a Livorno vinti 50mila euro con “100X New”
Toscana protagonista con il Gratta e Vinci “100X New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Livorno, è stata realizzata una vincita da 50mila euro presso il punto vendita in Piazza Grande, 59.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 in Toscana la spesa relativa ai giochi, ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori, si conferma a 1,26 miliardi di euro, in linea con l’andamento dei dodici mesi precedenti. Lieve crescita, invece, nella provincia di Livorno dove, rispetto ai 118,5 milioni di euro spesi nel 2024, nell’ultimo anno si è arrivati a 120,7 milioni di euro, con un incremento dell’1,9%.