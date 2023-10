Home

Cronaca

7 Ottobre 2023

Gravato da espulsione era in via Terrazzini, denunciato e accompagnato al centro rimpatri

Livorno 7 ottobre 2023 – Gravato da espulsione era in via Terrazzini, denunciato e accompagnato al centro rimpatri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa e al degrado urbano; hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio; con l’impiego di diverse pattuglie nelle aree centrali della città interessate dalla movida e da segnalazioni da parte dei cittadini.

In via Terrazzini i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 29enne nord africano

All’esito di un controllo, oltre ad essere stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da un ordine di espulsione.

Per il 29enne è scattata la denuncia per inottemperanza al provvedimento e; ai sensi della normativa vigente sugli stranieri, accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo (GO

