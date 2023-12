Home

Gravato da precedenti di spaccio ed espulso, resta in Italia, denunciato in stato di libertà

4 Dicembre 2023

Gravato da precedenti di spaccio ed espulso, resta in Italia, denunciato in stato di libertà

Livorno 4 dicembre 2023 – Gravato da precedenti di spaccio ed espulso, resta in Italia, denunciato in stato di libertà

I carabinieri della Stazione di Venturina Terme, durante un servizio di pattuglia pomeridiano, hanno deferito in stato di libertà un 37enne marocchino poiché irregolare sul territorio nazionale.

I militari, nel transitare nei pressi di via della Stazione, hanno notato due uomini aggirarsi senza apparente motivo ed hanno proceduto al controllo.

Uno di loro, da una verifica alla banca dati, è risultato gravato da numerosi precedenti per spaccio e da un provvedimento di espulsione emesso il 15 settembre u.s. al quale lo straniero non aveva ottemperato permanendo irregolarmente sul territorio italiano.

Il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di espulsione e dovrà regolarizzare presso i competenti uffici la propria posizione sul territorio nazionale.

