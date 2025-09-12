Home

12 Settembre 2025

Livorno 12 settembre 2025 Grave incidente sul lavoro a Donoratico, Tenerini ( Forza Italia): “Serve un impegno concreto per la sicurezza nei luoghi di lavoro”

“Esprimo la mia più sincera vicinanza all’operaio coinvolto nel grave incidente avvenuto oggi pomeriggio in un cantiere della località Capannoni a Donoratico, e alla sua famiglia. Mi auguro che le sue condizioni possano migliorare al più presto e che riceva tutte le cure necessarie grazie all’intervento tempestivo dell’elisoccorso.”

Così Chiara Tenerini, Deputata di Forza Italia alla Camera, interviene a seguito del drammatico episodio accaduto intorno alle 15.30, che ha visto un lavoratore rimanere seriamente ferito mentre svolgeva la propria attività professionale.

“Quanto accaduto – prosegue la deputata– ci ricorda, ancora una volta, quanto sia urgente e non più rimandabile un impegno forte e concreto per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni incidente sul lavoro è una ferita per l’intera comunità. Non possiamo accettare che uscire di casa per lavorare possa significare mettere a rischio la propria vita.”

“Occorre rafforzare i controlli nei cantieri, investire nella formazione e nella prevenzione, sostenere le imprese che scelgono la sicurezza e garantire il pieno rispetto delle normative. La politica, le istituzioni e tutti gli attori coinvolti devono fare la loro parte, senza ambiguità ‘.

“In attesa che le autorità competenti facciano chiarezza sulle dinamiche – conclude la deputata – è doveroso ribadire che la sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un dovere morale e civile. Nessuno deve più rischiare la vita per guadagnarsi da vivere.”