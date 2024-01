Home

20 Gennaio 2024

Grave Incidente sulla Fi-Pi-Li: Furgone Distrutto in uno Scontro con un Camion, richiesto elisoccorso

Livorno 20 gennaio 2024 – Grave Incidente sulla Fi-Pi-Li: Furgone Distrutto in uno Scontro con un Camion, richiesto elisoccorso

Una violenta collisione sulla Fi-Pi-Li in direzione Livorno, tra Vicarello e Lavoria, ha causato il blocco totale del traffico. Poco prima delle 7 di oggi, sabato 20 gennaio, un furgone e un camion si sono scontrati, il forte impatto generato ha disseminato detriti lungo l’intera carreggiata.

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e bloccare il traffico sulla Fi-Pi-Li. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i volontari della Misericordia di Crespina, l’automedica e i vigili del fuoco.

All’arrivo dei soccorritori, l’autista del furgone è stato trovato intrappolato tra le lamiere contorte del mezzo. I vigili del fuoco hanno prontamente lavorato per liberare l’uomo, consegnandolo poi nelle mani dei soccorritori. A causa della gravità delle ferite, il medico intervenuto ha richiesto l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Cisanello con una frattura al bacino.

L’incidente ha creato momenti di apprensione e difficoltà lungo la Fi-Pi-Li, richiedendo un’immediata risposta da parte delle autorità e dei soccorritori per garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente e agevolare il recupero dell’area.

Le indagini sono in corso per determinare le cause dello scontro e valutare le responsabilità coinvolte nell’incidente.

