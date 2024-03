Home

Cronaca

Livorno 7 marzo 2024 – Grave motociclista 33enne dopo lo scontro con un’auto in via dei Pensieri

Un tragico incidente si è verificato oggi, giovedì 7 marzo, intorno alle 15.30, lungo via dei Pensieri a Livorno, quando un giovane di 33 anni è stato coinvolto in una collisione con un’auto mentre viaggiava sulla sua moto. Le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi, richiedendo un intervento immediato da parte delle squadre di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i volontari della Misericordia di Antignano e quelli della Misericordia di Montenero, insieme all’infermiere del servizio di emergenza 118. Grazie alla loro tempestiva assistenza, il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Al fine di garantire le cure necessarie, è stata anche allertata la shock room dell’ospedale.

Anche il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, un uomo di 80 anni, è stato portato in ospedale per accertamenti, nonostante le sue condizioni non siano apparse gravi all’arrivo delle squadre di soccorso.

La polizia municipale è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari al fine di ricostruire la dinamica dell’evento e determinare le responsabilità.

Al momento, si attendono ulteriori informazioni sulle circostanze esatte dell’incidente e sulle condizioni di salute del motociclista e del conducente dell’auto.

