Home

Sport

Basket

Grave sconfitta casalinga, la Libertas perde con Cento

Basket

24 Marzo 2025

Grave sconfitta casalinga, la Libertas perde con Cento

Livorno 24 marzo 2025 Grave sconfitta casalinga, la Libertas perde con Cento

Grave sconfitta casalinga per la Libertas Livorno che perde con Cento quello che era un vero e proprio spareggio per evitare i playout che adesso per gli Amaranto sono una possibilità concreta.

La partita è stata molto intensa. Cento – partita meglio (4-10), ma poi ripresa superata al 10’ (15-11) – ha trovato in Davis il top player della serata. Con i suoi 34 punti ha preso per mani i Romagnoli. Insieme a Devoe ha segnato il 75% dei punti dei biancorossi. La Libertas in almeno tre circostanze ha provato a strappare sospinta da Banks e Allinei, ma alla fine ha dovuto rincorrere. Tuttavia, i troppi rimbalzi concessi in attacco (compreso quello a Benvenuti a 9” dalla fine sul 73-75 dopo un libero sbagliato da Berdini) e i troppi errori al tiro, hanno consegnato la partita agli ospiti. Negativo l’arbitraggio che – nel contesto di una partita con clima da spareggio – nell’ultimo quarto ha fischiato il terzo fallo di squadra ai biancorossi a 40” dalla fine. Niente alibi (gli ospiti sono stati più solidi), ma la semplice constatazione di che la terna avrebbe potuto fare meglio.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Sella Cento 73-76 (15-11, 18-22, 17-20, 23-23)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 23 (7/10, 2/6), Gregorio Allinei 15 (3/4, 3/5), Dorin Buca 10 (5/11, 0/0), Nazzareno Italiano 10 (2/3, 2/4), Quinton Hooker 8 (2/5, 1/7), Ariel Filloy 3 (0/1, 1/8), Tommaso Fantoni 3 (1/1, 0/0), Francesco Fratto 1 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 33 7 + 26 ( Dorin Buca 12) – Assist: 12 ( Ariel Filloy 4)

Sella Cento: Stacy Davis iv 34 (8/12, 3/6), Gabe Devoe 16 (5/9, 2/5), Lorenzo Benvenuti 9 (1/2, 2/3), Nicola Berdini 5 (2/5, 0/0), Nicolas Alessandrini 4 (0/2, 1/1), Carlos Delfino 3 (1/5, 0/1), Alessandro Sperduto 3 (0/0, 1/6), Vittorio Nobile 2 (1/3, 0/2), Nicolas Tanfoglio 0 (0/1, 0/0), Matteo Graziani 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0)