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Grazia Di Michele presenta l’anima di Effetto Venezia: giovani, musica e condivisione

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9 Luglio 2026

Grazia Di Michele presenta l’anima di Effetto Venezia: giovani, musica e condivisione

Livorno 9 luglio 2026 Grazia Di Michele presenta l’anima di Effetto Venezia: giovani, musica e condivisione

I giovani saranno tra i principali protagonisti di Effetto Venezia 2026. Il festival dedicherà infatti particolare attenzione alle nuove generazioni, mettendo a disposizione spazi pensati per favorire creatività, partecipazione e confronto, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costante tra età diverse.

L’assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani ha spiegato come il tema sia stato sviluppato privilegiando autonomia e libertà di espressione. «I giovani avranno aree specifiche a loro disposizione, come piazza dei Domenicani (per la Consulta giovanile), la Bottega del Caffè e il KomBo Studio (per podcast e attività socio-artistiche). Invito i giovani a riempire questi spazi con i propri contenuti».

Una visione condivisa dalla direttrice artistica Grazia Di Michele, che ha evidenziato come il rapporto con le nuove generazioni rappresenti da sempre uno degli aspetti centrali del proprio percorso professionale.

«Con i giovani ci lavoro da sempre: sono stata quattordici anni ad Amici, non ho mai smesso di insegnare loro e con i ragazzi ci parlo e li ascolto continuamente. Abbiamo per questo voluto evitare lo scollamento tra le generazioni, inglobando tutti in un lavoro di comprensione e accoglienza transgenerazionale».

Da questa impostazione nasce un programma che punta a coniugare intrattenimento e contenuti culturali. «Di qui l’appoggio alla Consulta giovanile del Comune per arrivare ad un programma dove ci fosse il divertimento attraverso la musica, ma anche la riflessione attraverso i talk e la connessione attraverso libri che trattano di tematiche di loro interesse».

L’intero festival sarà attraversato da appuntamenti dedicati all’incontro tra generazioni. «In ogni piazza abbiamo inoltre previsto incontri intergenerazionali, come quello tra Matteo Trullu e Teresa Reale, vincitori di The Voice Kids il primo e di The Voice Senior la seconda. E poi la Bottega del Caffè, che sarà un luogo bellissimo animato dalla Consulta dei giovani».

Con piazza dei Domenicani, la Bottega del Caffè e il KomBo Studio destinati ad accogliere attività, podcast e iniziative socio-artistiche, Effetto Venezia 2026 punta così a trasformare i giovani da semplici spettatori a protagonisti attivi della manifestazione, favorendo il dialogo, la partecipazione e la condivisione di idee tra generazioni diverse.