10 Marzo 2025

Livorno 10 marzo 2025 Grazia per la maturità: centinaia di pisani si rivolgono alla Madonna di Montenero

Questa mattina, il Santuario della Madonna di Montenero a Livorno è stato invaso da centinaia di maturandi provenienti da Pisa e dalla sua provincia. Studenti di Pontedera, San Miniato e persino alcuni da Empoli si sono uniti in questo pellegrinaggio, segnando i tradizionali “100 giorni” che precedono l’esame di maturità.

Nonostante l’antico campanilismo tra Livorno e Pisa, questi giovani hanno scelto Montenero come luogo di raccoglimento e preghiera, preferendolo a simboli locali come la celebre Piazza dei Miracoli. Questo gesto sottolinea l’importanza del Santuario nella tradizione toscana legata ai riti scaramantici pre-esame.

Durante la visita, gli studenti hanno acceso ceri nella cappella votiva e partecipato al tradizionale giro del Santuario. A Livorno, gli studenti salgano i gradini in ginocchio, saltellino su una gamba e all’indietro tenendosi a braccetto, in segno di devozione e speranza per un esito positivo agli esami.

È importante ricordare che, sebbene questi gesti scaramantici e rituali possano offrire conforto e sostegno morale, senza un adeguato impegno nello studio durante i cinque anni di scuola, nemmeno un cero acceso può garantire il successo all’esame. La preparazione e la dedizione restano elementi fondamentali per affrontare con serenità e competenza la maturità.

La tradizione dei “100 giorni” alla maturità è diffusa in tutta Italia e assume forme diverse a seconda delle regioni. In Toscana, oltre al pellegrinaggio a Montenero, molti studenti si recano a Viareggio per festeggiare in spiaggia, scrivendo sulla sabbia il voto desiderato e affidandolo al mare come buon auspicio.

Questi riti rappresentano un momento di unione e condivisione per i maturandi, offrendo loro l’opportunità di riflettere sul percorso scolastico trascorso e di affrontare con maggiore consapevolezza e fiducia l’importante traguardo dell’esame di Stato.

