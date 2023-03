Home

18 Marzo 2023

Grazie a OLT una nuova imbarcazione per gli atleti con disabilità del GS Tomei

Livorno 18 marzo 2023

Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Livorno “Corrado Tomei”

Grazie a OLT una nuova imbarcazione per gli atleti con disabilità

Il 20 marzo 2023 alle ore 15:00 presso i locali della sede nautica del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Livorno “Corrado Tomei”, sugli Scali D’Azeglio, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’imbarcazione che la Società OLT Offshore LNG Toscana ha donato al Gruppo Sportivo per la pratica della disciplina del canottaggio e la partecipazione a competizioni, anche internazionali, degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

In oltre mezzo secolo di attività, gli atleti del canottaggio del Gruppo Sportivo Tomei si sono messi in evidenza ottenendo ottimi risultati, sia in campo Nazionale che Internazionale, conseguendo vittorie di Campionati Italiani e Mondiali nonché piazzamenti di rilievo alle Olimpiadi.

La vocazione fortemente agonistica della Sezione, fin dalla sua nascita, si è unita in modo attivo all’attenzione nei riguardi del valore educativo dello sport.

In particolare dal 2010 il Gruppo Sportivo si è speso in modo crescente su quest’ultimo obiettivo e ha dedicato sempre più spazio al superamento e all’integrazione delle diversità, coinvolgendo persone con disabilità nell’intento di migliorare la loro qualità di vita attraverso un progetto d’inclusione che prevede la pratica del canottaggio.

L’esperienza ha mostrato come il canottaggio sia un potente strumento d’integrazione e di sviluppo dell’interdipendenza per i processi d’inclusione e abbia un impatto più che benefico sugli atleti “speciali”.

Il Gruppo Sportivo, da più di un decennio ormai, conduce un’attività di allenamento e integrazione di questi atleti “speciali” presso la sede degli Scali D’Azeglio a Livorno, in collaborazione con l’associazione di Volontariato Sportlandia, partner indispensabile senza il quale non sarebbe stato possibile neanche immaginare un simile progetto.

La Sezione, inoltre, partecipa a eventi nazionali e internazionali con propri atleti e organizza con cadenza annuale una manifestazione promozionale a Livorno che vede la partecipazione di diverse società provenienti da tutta Italia.

Più recentemente quest’attività ha consentito ad alcuni atleti di approfondire la propria esperienza anche in campo prettamente agonistico, partecipando a gare pararowing con importanti risultati, citando in particolare la vittoria da parte di un’atleta di sei medaglie (2 argenti e 4 bronzi) ai Global Games di Brisbane del 2019, che equivalgono ai Giochi Olimpici per disabili intellettivi. Inoltre, il medesimo atleta è stato selezionato per i prossimi Global Games che si terranno a Vichy (FR) dal 4 giugno 2023.

Questi valorosi risultati sono stati ottenuti principalmente, negli ultimi anni, ricorrendo all’utilizzo di barche prese in prestito.

Un nuovo percorso grazie a OLT

Da oggi, grazie alla donazione di OLT Offshore LNG Toscana, il Gruppo Sportivo avrà a disposizione un’imbarcazione adatta e più performante, che permetterà di soddisfare adeguatamente le esigenze di crescita di questo movimento, a favore di una migliore integrazione dei ragazzi.

Il Comandante VVF Ing. Ugo D’Anna, Presidente del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Livorno “Corrado Tomei”, ha dichiarato:

“Siamo certi che avere una barca a disposizione per gli allenamenti e per la partecipazione alle gare darà molto entusiasmo a tutti, atleti, tecnici e non ultime le famiglie degli atleti alle quali cerchiamo di dare un piccolo supporto attraverso il progetto intrapreso. Ciò contribuirà a qualificare ancora di più l’impegno della Sezione in campo sportivo e sociale”.

Monica Giannetti, HSE Manager di OLT Offshore LNG Toscana, ha sottolineato:

“Da ormai quasi 10 anni siamo presenti sul territorio con le nostre attività. Il nostro lavoro è dare energia all’Italia, la nostra vocazione è fornire un contributo alla comunità locale affinché tutti possano avere la possibilità di sviluppare le proprie attitudini e il proprio talento. Lo sport, e in particolare il canottaggio, sono un simbolo di inclusione e collaborazione, principi che da sempre sosteniamo e difendiamo”.

