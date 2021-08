Green pass a Effetto Venezia 2021, ecco come e quando usarlo

Home

5 Agosto 2021

Livorno 5 agosto 2021

Green pass. Ecco come e da quando usarlo

La 36esima edizione di Effetto Venezia cade a cavallo con l’introduzione del nuovo Decreto del premier Draghi in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. In special modo dal 6 agosto sarà necessario il Green Pass per accedere e godere di determinate situazioni e luoghi.

Facciamo chiarezza anche noi in merito a come e quando dover esibire il lasciapassare verde.

Per tutto l’arco della manifestazione, per accedere e circolare quindi all’interno del quartiere de La Venezia, teatro della kermesse estiva in programma dal 4 all’8 agosto, non sarà necessario alcun Green Pass.

Il Green Pass si renderà necessario solo e soltanto dal 6 agosto in poi per gli eventi e agli spettacoli in programma con prenotazione.

Ai varchi dei palchi, dove sarà in programma l’evento scelto, vi sarà il servizio di sicurezza che verificherà, tramite un’apposita applicazione rilasciata dal Ministero della Salute, la veridicità e la validità del Green Pass (strettamente personale) che aprirà così le porte per la fruizione dello spettacolo prenotato.

Si ricorda l’utilizzo delle mascherine, anche all’aperto, laddove la situazione di assembramento lo preveda.

Buona festa a tutti… in sicurezza!

