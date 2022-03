Home

Attualità

“Green pass a vita?” La scoperta della Verità

Attualità

12 Marzo 2022

“Green pass a vita?” La scoperta della Verità

Livorno 12 marzo 2022

Il 31 di marzo scade lo stato di emergenza, terminerà anche l’uso del green pass?

Da quanto si apprende dal quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro sembrerebbe di no

Sul suo quotidiano Belpietro titola: “Ufficiale: il green pass è per sempre. Tra 18mesi la proroga automatica”. La prova ‘segreta’ sarebbe scritta nel Dpcm del 2 marzo: ‘LaVerità’ denuncia, “proroga automatica dopo 18 mesi per altri 540 giorni”.

Mentre il sottosegretario alla Salute Andrea Costa spiega che il Green Pass sarà modulato di settimana in settimana per rimuovere le attuali restrizioni, su “La Verità” viene portata alla luce una piccola norma “nascosta”

Nell’ultimo Dpcm del 2 marzo 2022, nelle pieghe della norma in questione si scoprono degli elementi interessanti:

il decreto siglato dal Premier Draghi ufficialmente aggiornava la modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e della carta verde anti-Covid.

All’articolo 1 però si legge come il lasciapassare, una volta somministrata la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale, durerà 540 giorni. La denuncia de “La Verità” corrisponderebbe in effetti al vero per quanto riguarda la durata del certificato verde

Nel Dpcm si legge anche che:

al termine dei 18 mesi la piattaforma nazionale provvederà in automatico a emettere un secondo Green Pass, anch’esso valido per altri 540 giorni.

Se non viene messo mano al Dpcm sembra che ci troveremo il green pass ancora per molto tempo nonostante la fine dello stato di emergenza

Nel frattempo il sottosegretario Sileri ha voluto escludere l’idea stessa di Green Pass “eterno”: “Nemmeno il passaporto è per sempre, abbiamo sempre detto che è qualcosa di temporaneo ma lo decide la circolazione del virus, non è eterno, non è possibile e non sarebbe nemmeno giusto ne comprensibile, il green pass ad un certo punto dovrà terminare. Rimarrà una vaccinazione obbligata? Io penso di no, una vaccinazione consigliata forse si”

Per quanto riguarda il passaporto è giusto dire che non è eterno come durata, dura soltanto 10 anni, quindi Sieri che cosa intendeva? Altri 10 anni di green pass?

Ci auguriamo che con la fine dello stato di emergenza il buon senso ponga fine anche ad eventuali storture o abusi di un sistema che non avrebbe più senso di essere

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin