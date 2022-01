Home

21 Gennaio 2022

Green pass, dove non serve. La lista delle “aree free pass”

Livorno 21 gennaio 2022

Green pass, la lista dei negozi dove il certificato verde non è richiesto

Mario Draghi ha firmato il Dpcm con la lista delle attività “esenti” da green pass.

Si tratta di quelle legate alle “esigenze essenziali e primarie della persona”, quindi:

“esigenze alimentari e di prima necessità”;

“salute” come “l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie” e “veterinarie”;

“esigenze di sicurezza”;

“esigenze di giustizia”.

Non servirà esibire il Green Pass base negli ipermercati, nei supermercati, nei discount di alimentari, nei minimercati e in altri esercizi non specializzati di alimenti vari, tra cui anche i prodotti surgelati, nei negozi di cibo e prodotti per animali domestici.

Non serve alle pompe di benzina, nei negozi di articoli igienico-sanitari, di articoli ortopedici e “di medicinali in esercizi specializzati come farmacie, parafarmacie e altri esercizi, per medicinali non soggetti a prescrizione medica”, oltre a ottici e combustibile per riscaldamento a uso domestico.

