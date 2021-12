Home

Cronaca

Green Pass e Trasporto pubblico, AT: “Collaboriamo affinchè la nuova normativa sia rispettata”

Cronaca

4 Dicembre 2021

Green Pass e Trasporto pubblico, AT: “Collaboriamo affinchè la nuova normativa sia rispettata”

Dopo il vertice in prefettura a Firenze, Autolinee Toscane: “Collaboriamo per i controlli dei Green pass”

FIRENZE, 4 dicembre 2021

“Collaboriamo convintamente con la prefettura, le forze dell’ordine e le altre istituzioni locali perché la nuova normativa sul Green pass sia rispettata anche sul trasporto pubblico locale.”

Commenta così l’Ad di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa, presente al Comitato in prefettura convocato dal prefetto Valerio Valenti . “I nostri operatori e collaboratori saranno presenti da lunedì per dare il loro contributo ai controlli, in collaborazione con le forze dell’ordine e in coordinamento con la prefettura.

Ci auguriamo che questa iniziativa aiuti a rafforzare l’argine contro il Covid

E’ un impegno che deve coinvolgere tutti, istituzioni ed aziende come la nostra, ma anche i cittadini, con comportamenti corretti sui mezzi, a partire dalla mascherina indossata a bordo”. Conclude Jean-Luc Laugaa

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin