Home

Provincia

Cecina

Green pass sui mezzi pubblici, a Cecina solo in 2 ne erano sprovvisti

Cecina

7 Dicembre 2021

Green pass sui mezzi pubblici, a Cecina solo in 2 ne erano sprovvisti

Ieri nel primo giorno del certificato verde obbligatorio sul tpl

Green Pass: in regola il 91% dei passeggeri verificati da Autolinee Toscane

Oltre 7.900 i controlli alle fermate dei bus di tutta la Toscana e della tramvia a Firenze. Salgono a 100 gli addetti reclutati dal gestore

Firenze 7 dicembre 2021

Nella prima giornata con il Green Pass “base” obbligatorio sui mezzi pubblici, i verificatori di Autolinee Toscane hanno fatto 7.940 controlli a campione alle fermate principali dei bus in tutta la Toscana e della tramvia di Firenze.

Dai controlli, che si sono svolti senza criticità, è emerso che il 91% dei passeggeri sottoposti a verifica è risultato in regola.

Per la precisione, 7.250 passeggeri avevano il Green Pass “base” che si ottiene con il vaccino, la guarigione da Covid-19 o un tampone negativo.

Fra tutti i 7.940 utenti a cui è stato chiesto il Green Pass, 316 si sono rifiutati di mostrarlo, mentre 374 hanno dichiarato di non averlo affatto.

In totale sono state dunque complessivamente 690 le persone che non hanno voluto o potuto dimostrare di avere i requisiti previsti dal nuovo decreto anti Covid-19 per salire sui mezzi pubblici:

una media del 9% dei passeggeri controllati da Autolinee Toscane in tutta la regione.

É questo il bilancio della prima giornata di applicazione delle nuove regole sul Green Pass, in vigore da ieri.

E già oggi il numero dei verificatori inseriti da Autolinee Toscane per affiancare le forze dell’ordine è salito dagli iniziali 91 che ieri erano al lavoro su tutta la regione, a circa 100, così da garantire una copertura ancora più ampia di tutto il territorio.

“Il nostro personale di verifica ha svolto un lavoro di informazione e di supporto alle forze dell’ordine in tutta la Toscana e in coordinamento con le Prefetture che hanno pianificato i controlli sul territorio – spiega il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli – La motivazione che ci ha spinto a destinare un ingente sforzo economico in questa operazione, è stata quella della massima collaborazione con le autorità, oltre alla volontà di assicurare che a bordo della nostra flotta si viaggi in assoluta sicurezza”.

Autolinee Toscane ha risposto all’appello delle Prefetture di mettere a disposizione del personale a supporto delle forze dell’ordine, rinforzando l’organico già deputato ai controlli a bordo.

I verificatori hanno il compito di controllo e informazione a favore dell’utenza, mentre le sanzioni spettano esclusivamente alle forze dell’ordine. Il personale di verifica opera a campione e in prossimità delle principali fermate e nelle fasce orarie a più alta frequentazione di utenza, a seconda delle zone.

I passeggeri controllati, il numero di rifiuti ad esibire il green pass e quelli che ne erano sprovvisti

Livorno: 296 controlli, 80 rifiuti e 23 senza green pass

Piombino 178 controlli, 0 rifiuti o 0 senza green pass

Cecina: 98 controlli, 0 rifiuti e 2 senza green pass

CITTA’ N° GREEN PASS CONTROLLATI N° RIFIUTI UTENTI SENZA GREEN PASS PISA 710 4 11 FIRENZE 2361 125 209 LIVORNO 296 80 23 PIOMBINO 178 0 0 CECINA 98 0 2 AREZZO 339 2 15 GROSSETO 268 11 3 LUCCA 454 13 13 VIAREGGIO 31 2 0 CARRARA 84 2 0 MASSA 15 0 0 PISTOIA 1352 40 38 MONTECATINI 239 10 16 PRATO 590 11 39 SIENA 588 11 3 COLLE DI VAL D’ELSA 242 5 2 POGGIBONSI 95 0 0 TOTALE 7.940 316 374

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin