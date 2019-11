Home

Gregge attaccato da lupi, Lega: “Urgente trovare soluzioni efficaci per fermare questa carneficina”

26 novembre 2019

Rosignano, 26 novembre 2019 – La Lega, rappresentata dall’onorevole Manfredi Potenti, dal consigliere regionale Roberto Biasci e Fabio Niccolini si è recata in sopralluogo presso l’azienda agricola colpita dall’attacco dei lupi.

“Abbiamo voluto constatare di persona-affermano l’Onorevole Manfredi Potenti, il Consigliere regionale Roberto Biasci ed il Consigliere comunale a Rosignano Fabio Niccolini, tutti esponenti della Lega-i seri danni subiti da un allevatore del posto, i cui animali sono stati, per l’ennesima volta, attaccati da un branco di lupi.” “Una situazione che, purtroppo-proseguono i rappresentanti del Carroccio-perdura da anni, con inevitabili conseguenze anche dal punto di vista economico, dato che l’azienda in questione lamenta la perdita di centinaia di capi.” “Non è più, dunque, accettabile-precisano Potenti, Biasci e Niccolini-che gli allevatori subiscano perdite così rilevanti, rischiando seriamente, talvolta, anche di dover chiudere l’attività.” “La Regione Toscana-insistono gli esponenti leghisti-deve adottare, quindi, delle adeguate ed immediate contromisure per fronteggiare un fenomeno che sta colpendo, su larga scala, molte aziende, sparse in diverse nostre province.” “Abbiamo, dunque, portato la nostra solidarietà all’allevatore coinvolto -concludono Manfredi Potenti, Roberto Biasci e Fabio Niccolini-assicurandogli, nel contempo, che a vari livelli, c’impegneremo affinchè la delicata questione degli attacchi predatori venga definitivamente risolta.”