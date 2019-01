Home

Grieco consegna diplomi e inaugura la sede del Vespucci in piazza Vigo

27 gennaio 2019

Consegna diplomi ITS a Livorno, Grieco: “Regione fiera di investire sui giovani”

Livorno – “Una grande soddisfazione consegnare i diplomi ITS a Livorno presso l’Itis Galilei. Questo strumento rappresenta un successo formativo di cui la Regione Toscana è fiera”. Così l’assessore regionale stamattina, intervenendo alla cerimonia di consegna dei diplomi della Fondazione ITS PRIME presso l’Iti Galilei di Livorno.

Sono 22 i super tecnici del Corso Automa Prime che hanno trovato lavoro, di cui la maggior parte a tempo indeterminato. Nei giorni scorsi a Firenze altri analogo risultato per 23 diplomati del corso Homa Prime.

“Un’alleanza formativa – ha aggiunto Grieco – che mette insieme la Regione, che finanzia i percorsi con il Fondo sociale Europeo, il Miur con le nostre scuole, le Dirigenti Tramontani (scuola Mattei di Rosignano capofila del Prime) e Ficini (dell’Iti Galilei di Livorno), la Fondazione Prime, i docenti e le aziende. La Regione investe convintamente sugli ITS – ha proseguito l’assessore – e in questi anni abbiamo raddoppiato i percorsi. Nel 2018-19 ne sono partiti ben 19 e abbiamo intenzione di farli crescere ancora. È uno strumento che offre immediatamente l’ingresso nel mondo del lavoro e coloro che oggi hanno ricevuto il diploma sono la testimonianza concreta. Il successo degli ITS sta proprio nello stretto legame scuole-imprese, con le prime che trasferiscono competenze in linea con le reali necessità del mondo del lavoro. Complimenti e auguri per il percorso professionale di questi ragazzi e ragazze, la Regione Toscana è fiera di avere investito su di voi”.

La mattinata si è conclusa sempre a Livorno con l’inaugurazione della sede della scuola Vespucci Colombo in piazza Vigo.