Home

Cronaca

Grosseto e Livorno puntano sui giovani: oltre mille gli studenti iscrittiper progettare il loro futuro con Smart Future Academy

Cronaca

29 Aprile 2021

Grosseto e Livorno puntano sui giovani: oltre mille gli studenti iscrittiper progettare il loro futuro con Smart Future Academy

I 9 speaker Andrea Arienti, Riccardo Breda, Marco Gilmozzi, Roberto Lucentini, Francesca Marcucci, Lorenzo Pavone, Valeria Piccini, Massimiliano Sole e Giovanna Vitelli si alleano per i più giovani

Livorno 29 aprile 2021

“Oltre mille giovani ci aspettano venerdì ed è una bella emozione – esordisce Riccardo Breda Presidente della CCIAA della Maremma e del Tirreno – un’occasione da non perdere per trasmettere loro entusiasmo e spunti utili per costruire il proprio futuro: di sicuro io e gli altri speaker metteremo il massimo impegno perché questo accada, raccontando il nostro percorso

imprenditoriale.

Grazie allo staff di Smart Future Academy per averci permesso di far vivere questo evento ai ragazzi di Grosseto e Livorno, sono sicuro si tratterà di un’opportunità di crescita interessante per tutti.”.

Aiutare i giovani a fare la scelta giusta per il proprio futuro, è quanto si propone l’Associazione Smart Future Academy, che ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace: basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e professionale. Inoltre, l’evento è completamente gratuito e valido ai fini dei PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro).

“Siamo orgogliosamente arrivati alla prima edizione a fianco dei giovani di Grosseto e di Livorno – afferma Lilli Franceschetti Presidente di Smart Future Academy – ma soprattutto siamo fieri di vedere come queste città abbiano collaborato attivamente alla realizzazione di questo progetto partendo innanzitutto dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Il nostro obiettivo primario rimane guidare i giovani verso le loro passioni e sogni più grandi, anche se, talvolta, hanno già in tasca il loro futuro: grazie alle loro competenze e alla freschezza delle loro idee.”

L’innovativo progetto di orientamento che si terrà il 30 aprile a Grosseto e Livorno, verrà aperto dalla presidente e co-founder di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti e web conduttore Davide Briosi.

Gli ospiti d’eccellenza presenti nell’edizione della Maremma e del Tirreno saranno nove, tra cui anche Riccardo Breda, Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che è anche sostenitrice dell’evento, insieme a Grana Padano.

Sul palco di Grosseto Livorno 2021 Online, davanti a una platea virtuale di oltre mille ragazzi, si alterneranno anche: Andrea Arienti, Fondatore

3D Nextech; Marco Gilmozzi, Acquacoltore; Roberto Lucentini, Co-Fondatore di Arkadia Media Agency; Francesca Marcucci, Presidente Consiglio Amministrazione di Logistic Training Academy srl; Lorenzo Pavone, Imprenditore, Delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Grosseto; Valeria Piccini, Chef; Massimiliano Sole, Colonnello e Comandante Provinciale Carabinieri Livorno e Giovanna Vitelli, Vice presidente di Azimut Benetti Group.

Le nove figure di rilievo del territorio toscano racconteranno le loro esperienze personali e lavorative, i successi e gli insuccessi delle loro carriere, e com’è possibile realizzarsi seguendo la propria passione, con impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Grana Padano e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

In collaborazione con le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.

Smart Future Academy ha ottenuto il patrocinio di: Unioncamere, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Livorno, Confcommercio, Coldiretti, Confapi, ITS Italy, Federalimentare, Utilitalia, UNC; Grana Padano come main partner ed è in

collaborazione anche con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, EIEF, IT’S 4 Future; Tembo e The Pepegas Team per la regia tecnica.

Appuntamento:

Smart Future Academy Grosseto Livorno 2021 Online

30 aprile 2021

Dalle 8:30 alle 12:30

COME PARTECIPARE

Scuola: È necessaria l’iscrizione online dell’istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina

ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).

Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Online 2021.

Ospiti o Giornalisti: Scrivere a info@smartfutureacademy.it per richiedere il link oppure l’accesso sul sito di Smart Future Academy (qui è disponibile anche il Media Kit).

Contatti:

Ufficio Stampa ufficiostampa@smartfutureacademy.it

Per informazioni info@smartfutureacademy.it

La presidente Lilli Franceschetti è disponibile a rispondere alle eventuali domande.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin