26 Febbraio 2023

Grosseto-Livorno 1-1, Amaranto inguardabili salvati all’80° da un rigore di Lo Faso

Livorno 26 febbraio 2023

Durante gran parte della partita, il Livorno è stato inguardabile e ha rischiato di soccombere, Nonostante l’1-0 segnato dall’ex giocatore Cretella con una deviazione di spalla di Bagheria. Tuttavia, la squadra di Esposito è riuscita a trovare il pareggio grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro,

Un rigore molto molto contestato dai padroni di casa, soprattutto perchè l’arbitro nel primo tempo, aveva sorvolato su un rigore per una azione ai danni di Aleksic, decisamente più evidente.

Lo Faso è stato fortunato dal dischetto, poiché la sfera è passata sotto la pancia del portiere e ha superato di pochissimi centimetri, o addirittura millimetri, la linea di porta.

Inizialmente il Grosseto ha un buon avvio ma al 20′ il pubblico e i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un fallo in area di Aleksic, che l’arbitro non concede.

Ci sono proteste anche al 36′ per un fallo di mano in area amaranto che l’arbitro lascia correre.

Nel frattempo, al 37′, il Grosseto passa in vantaggio grazie ad un cross dalla bandierina e ad un’azione fortunata che porta all’autorete del portiere Bagheria.

Nonostante le proteste del pubblico, Cretella, l’autore del cross, non festeggia a causa del suo passato nel Livorno.

Al 40′ Esposito cambia l’attacco inserendo Lo Faso e Bamba al posto di Frati e Longo. Al 48′ il Livorno ha il suo primo tiro in porta con Lo Faso che impegna severamente il portiere del Grosseto, Nannetti.

Il Grosseto si avvicina al raddoppio al 58′ con un gran tiro di Crivellaro che si stampa sul palo a portiere battuto.

Al 60′ El Bakhtaoui spreca una buona occasione deviando di testa centralmente. Ancora una traversa per il Grosseto al 65′ con un tiro d’esterno di Gomes.

Al 70′ Pasciuti viene espulso per il secondo cartellino giallo.

Al 80′ fallo in area su Luci che viene contestato dal Grosseto ma il il direttore di gara concede il rigore agli amaranto.

Lo Faso batte il rigore segnando il gol del pareggio grazie ad un rasoterra sulla sinistra che passa sotto la pancia del portiere. La partita finisce con il triplice fischio.

