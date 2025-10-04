Home

Grossi Anna conquista l'oro al World Cup obbligatorio di Buenos Aires. Pioggia di medaglie per le atlete guidate da Ferretti

4 Ottobre 2025

Grossi Anna conquista l’oro al World Cup obbligatorio di Buenos Aires. Pioggia di medaglie per le atlete guidate da Ferretti

Livorno 4 ottobre 2025 Grossi Anna conquista l’oro al World Cup obbligatorio di Buenos Aires

Si sono disputati i campionati della WORLD CUP di obbligatori, organizzati presso il Parquer Olimpico della Juventud di Buenos Aires e le pattinatrici e pattinatori della Squadra Italiana di pattinaggio si sono confrontati in diverse competizioni con 100 tra i migliori atleti di tutto il mondo.

Livorno e la Toscana hanno incantato conquistando una pioggia di medaglie.

La squadra della Nazionale Italiana è stata seguita dal Tecnico Federale Laura Ferretti ormai in presenza in nazionale dagli anni novanta, tecnico della pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi della Polisportiva La Rosa Livorno, Capacci Daniele e Minin Gianfranco, tutti tecnici toscani. Sono stati 14 i pattinatori che hanno composto la Nazionale Italiana e di questi 9 hanno conquistato il podio nelle varie categorie.

Per la categoria Cadetti femminile Grossi Anna convince la giuria e conquista un prestigioso oro, atleta della società La stella Livorno, a seguire con la medaglia d’argento Valeria Braconi della polisportiva Mens Sana Siena.

Nella categoria Jeuesse femminile Giunti Elisa della polisportiva Coverciano Firenze conquista la medaglia d’Argento e Angela Maria Costantino della Polisportiva Primavera Prato conquista il Bronzo.

Nella categoria Junior femminile in vetta alla classifica conquista l’oro Maria Vittoria Casoni della società di Reggio Emilia, per la categoria maschile, arriva un Argento con Tommaso Mugnaioni della società Pattinaggio Coverciano.

Per la categoria Senior femminile ancora un Oro per Ilaria Berretti della società di Reggio Emilia e un argento per Gioia Belloni. Nella categoria maschile ancora oro per Federico Buracchi della società DLF Pistoia.

Altri componenti della squadra hanno comunque onorato la nazionale italiana classificandosi dopo il podio , Desirè Cocchi, Andrea Zazzaroni, Gorgia Fiori, Sara Dinoi, Cecilia Villa.

Tra questi atleti , Casoni Vittoria Maria e Berretti Ilaria hanno fatto la preparazione per questa competizione presso le piste della polisportiva La Rosa Livorno dietro la supervisione del Tecnico Federale Laura Ferretti che fino alla fine ne ha perfezionato la loro prestanza tecnica.

Le nazioni che hanno preso parte a questa Competizione a livello mondiale sono state l’italia, che si è confermata la Nazione vincitrice, l’Argentina, gli Stati Uniti, l’Australia, il Brasile, la Svizzera, il Nederland, la Gran Bretagna, l’Uruguay, il Portogallo.

I complimenti sono giunti anche da parte del commissario tecnico della nazionale Italiana Fabio Hollan che ha convocato gli atleti e i tecnici per questa trasferta, aspettandosi comunque da tutti prestigiosi risultati.