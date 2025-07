Home

29 Luglio 2025

Gruppo consiliare M5S Livorno pronto ad autosospendersi in caso di appoggio a Giani per le Regionali

Livorno 29 luglio 2025 Gruppo consiliare M5S Livorno pronto ad autosospendersi in caso di appoggio a Giani per le Regionali

Oggi, a meno di tre mesi dalle elezioni regionali toscane ancora non si è ufficializzata la posizione del M5S. All’assemblea di Prato del 12 aprile, convocata anche per l’individuazione del programma, non è stato sciolto il nodo principale: se la nostra forza politica intenda presentarsi da sola o in coalizione con altre forze politiche.

Percorso proseguito poi con l’assemblea di Chianciano Terme e con una serie di incontri on line con gli eletti toscani e gruppi territoriali provinciali, ai quali ha partecipato la vicepresidente del M5S Paola Taverna.

In tutti questi passaggi è emersa una contrarietà, pressoché totale, al sostegno alla candidatura Giani, percepito come la quintessenza di un sistema di potere che il M5S ha sempre provato a scardinare; in misura minore è emersa una diffusa avversione ad un’alleanza con il Partito Democratico, anche in territori dove il M5S governa assieme al centrosinistra.

Le distanze politiche appaiono al momento incolmabili, in assenza di percorsi seri, i quali necessitano di tempistiche credibili e che non possono certo essere azzerate per l’approssimarsi di scadenze elettorali.

Siamo in attesa dell’ultimo step nel quale agli attivisti toscani sarà comunicata la scelta di campo e, nonostante che Paola Taverna abbia rassicurato a più riprese che i gruppi territoriali toscani si sarebbero autodeterminati, indiscrezioni sempre più diffuse danno per scontato il sostegno a Giani, a fronte di rassicurazioni e garanzie programmatiche in totale discontinuità con l’ultimo mandato su multyutility, aeroporto di Firenze, sanità, overtourism, legge Marson.

Va bene che la politica è l’arte del possibile, ma così si chiede a Eugenio Giani di diventare la sua nemesi, un Giani bifronte o un vero e proprio Anti-Giani!

Ci piacerebbe, invece, che questo importante passaggio fosse scevro dalle ipocrisie a cui spesso il PD toscano ci ha abituato e che si parlasse dei contenuti in modo serio e con ragionamenti fatti per tempo, con interlocutori credibili e non con pifferai magici del campo largo last minute.

Per noi è evidente che, dopo il gelo sulla candidatura Ricci, i casi Sala a Milano e Bugetti su Prato, l’intesa a livello nazionale tra Conte e Schlein potrebbe non tenere, a fronte di una corsa solitaria del M5S in Toscana, ma non possiamo essere noi i sacrificati sull’altare dei “testardamente alleati”.

Se la scelta dovesse, dunque, andare nella direzione del poco credibile “Sì a Giani perché in realtà non è Giani”, questo non potrà che avere conseguenze drastiche, in quanto siamo stati chiari, in ogni passaggio regionale, che dal posizionamento alle prossime regionali sarebbe dipeso il futuro del M5S toscano.

Annunciamo, pertanto, che nel momento sia ufficializzato il sostegno alla candidatura di Eugenio Giani e l’ingresso nell’alleanza di centrosinistra, il nostro gruppo consiliare si autosospenderebbe immediatamente dal M5S.

Un passaggio che rappresenterebbe un vulnus per una forza politica nata dall’esperienza delle liste civiche 5 stelle: uno scenario del quale intendiamo discutere con il nostro gruppo territoriale in primis, ma anche con quello provinciale livornese e gli altri gruppi toscani.

Andrea Morini – Gruppo Consiliare M5S al Comune di Livorno

