9 Luglio 2024

Gruppo Consiliare PD al presidio dei lavoratori Sms Operation Italia

Livorno 9 luglio 2024 – Gruppo Consiliare PD al presidio dei lavoratori Sms Operation Italia

“Stamani come gruppo consigliare siamo passati al presidio dei lavoratori della Sms Operation Italia che sono in sciopero e assemblea permanente per il mancato pagamento degli stipendi di Maggio e giugno.

Come gruppo consigliare PD ribadiamo la vicinanza, sostegno e supporto in dialogo con i sindacati per la risoluzione quanto prima di questo problema.

Parlando con i lavoratori ci siamo presi l’impegno di contribuire con un’azione politica mirata affinché si possa inserire la clausola sociale negli appalti di servizi di ENI a Livorno, garantendo così, la continuità del lavoro dei dipendenti anche in situazioni di criticità e cambio appalto.”

E’ quanto dichiara Lorenzo Midili, a nome del gruppo consiliare PD