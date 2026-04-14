Home

Cronaca

Gruppo FAE Technology: nasce Kayser Space. La storica realtà livornese Kayser Italia evolve

Cronaca

14 Aprile 2026

Gruppo FAE Technology: nasce Kayser Space. La storica realtà livornese Kayser Italia evolve

Livorno 14 aprile 2026 Gruppo FAE Technology: nasce Kayser Space. La storica realtà livornese Kayser Italia evolve

A circa cento giorni dall’ingresso nel Gruppo FAE Technology, Kayser Italia evolve in Kayser Space, segnando un passaggio strategico e industriale che apre ad una nuova fase di sviluppo nella New Space Economy. Lo annuncia FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (“FAE Technology” o la “Società”), tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio (il “Gruppo”).

La nascita di Kayser Space, accompagnata da una nuova identità visiva, rappresenta un punto di svolta nel percorso di sviluppo della società livornese, superando una connotazione prevalentemente nazionale e riflettendo invece la crescente proiezione internazionale e di mercato, nel quadro del più ampio percorso di crescita del Gruppo. Il modello si articola su due direttrici complementari: da un lato la progettazione e realizzazione di tecnologie e sistemi per applicazioni spaziali, dall’altro lo sviluppo di servizi in microgravità, evoluti in un’offerta end-to-end che punta a rendere accessibili attività di ricerca e sperimentazione anche ad operatori privati, oltre che alle agenzie spaziali. Nel loro insieme, queste competenze costituiscono un approccio integrato che consente di trasformare i concetti scientifici in sistemi operativi, accompagnando le missioni lungo l’intero ciclo di sviluppo, dalla definizione iniziale fino all’esecuzione in orbita.

L’aggiornamento rende più chiara e riconoscibile l’offerta di Kayser Space – che riunisce le attività oggi svolte da Kayser Italia e dalla controllata britannica Kayser Space L.t.d. – ed affianca al consolidato posizionamento nell’ambito delle missioni istituzionali un crescente impegno nella New Space Economy, con l’obiettivo di estendere il proprio raggio d’azione verso il mercato commerciale dello spazio. Il superamento della denominazione “Italia” riflette questo passaggio da realtà nazionale a player con vocazione internazionale, parte di un gruppo integrato attivo sui mercati globali.

L’integrazione con il Gruppo FAE Technology, insieme agli investimenti realizzati e in programma, rappresenta un fattore abilitante chiave. La complementarità tra competenze di progettazione elettronica avanzata, capacità di industrializzazione e sviluppo di soluzioni per ambienti ad alta complessità rafforza il ruolo di Kayser Space lungo l’intera catena del valore, favorendo un modello più scalabile e orientato al mercato.

Gianmarco Lanza, Presidente di Kayser Space e Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, dichiara: «Kayser Space unisce oltre 40 anni di esperienza nel settore space, con più di cento missioni realizzate, alla capacità industriale del Gruppo FAE Technology. Questa integrazione ci consente di affrontare una nuova fase di sviluppo nelle molteplici opportunità offerte dalla New Space Economy, attraverso un modello sempre più integrato e orientato al mercato. Il restyling del brand riflette questo percorso, rendendo coerente la rappresentazione del nostro contenuto tecnologico e allineandola alla necessità di comunicare in modo sempre più diretto ed efficace».

Questa evoluzione trova una declinazione concreta nelle attività di Kayser Space, che è attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi e soluzioni a supporto di varie applicazioni spaziali, quali scienza della vita, osservazione della terra ed esplorazione in tutte le sue principali destinazioni. Accanto a tale componente Kayser Space offre inoltre servizi di ricerca in microgravità, basati su un approccio strutturato che si sviluppa lungo tutta la filiera operativa, coprendo tutte le fasi dell’esperimento: dalla valutazione di fattibilità e definizione della missione allo sviluppo dell’hardware, fino alle certificazioni di sicurezza, alla preparazione al lancio e alle operazioni in orbita. Un team multidisciplinare di scienziati e ingegneri garantisce il coordinamento tra requisiti tecnici, operativi e normativi.

Il percorso si allinea agli attuali codici comunicativi del settore aerospace, sempre più orientato a logiche di mercato. In questo senso, il rebranding non introduce nuovi ambiti, ma evolve il modo di rappresentarli: Kayser Space valorizza oltre 40 anni di attività nel settore e più di cento missioni realizzate, potendo contare su un patrimonio di competenze distintivo su cui costruire la prossima fase di crescita, in un contesto che vede una crescente presenza di operatori privati attivi su infrastrutture in orbita e nuove applicazioni industriali e scientifiche. Il tutto in coerenza con l’impostazione del Gruppo FAE Technology, che promuove un approccio integrato tra contenuto tecnologico e capacità di comunicarlo in modo efficace e riconoscibile.

La nuova identità visiva è stata sviluppata a partire da principi di coerenza e rigore formale, traducendo in chiave visiva elementi distintivi del settore space, come la continuità delle forme e l’assenza di spigoli, in un linguaggio capace di esprimere precisione, controllo e direzione.

Il risultato è un sistema progettato per garantire riconoscibilità e consistenza su tutte le applicazioni. Il lavoro si sviluppa in continuità con l’identità del Gruppo FAE Technology, rafforzando anche sul piano visivo il percorso di integrazione e la coerenza tra le diverse realtà del Gruppo.

Gruppo FAE Technology: nasce Kayser Space. La storica realtà livornese Kayser Italia evolve