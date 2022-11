Home

Piombino

9 Novembre 2022

Piombino (Livorno) 9 novembre 2022 – Gruppo JSW, segreterie nazionali Fiom, Fim e Uilm chiedono incontro al ministro Urso

Le Segreterie Nazionali richiedono la definizione della data per la convocazione di un incontro di verifica delle prospettive del gruppo siderurgico JSW

Le ragioni dell’incontro, le richieste dei sindacati alal Ministro Urso.

“Come a Voi noto, la vertenza riveste carattere di estrema importanza sia per la dimensione

occupazionale; 1800 lavoratori diretti oltre al bacino del relativo indotto, sia per la strategicità rappresentata, in particolare, dalla produzione delle rotaie per la rete ferroviaria (unico centro produttivo in Italia), oltre alla produzione di sfere d’acciaio, barre e vergelle per il mercato siderurgico.

In questi mesi Piombino è stata al centro della cronaca nazionale per la vicenda del

rigassificatore che viene considerata un’opera strategica e di rilevanza nazionale.

Ma i lavoratori di Piombino, da oltre 8 anni di cassa integrazione (in scadenza nel prossimo mese di gennaio), hanno la necessità di avere certezze sul loro futuro a partire:

dalla definizione di un Piano industriale di prospettiva (mai presentato dalla proprietà);

dalle garanzie dell’operatività del porto per il carico e scarico dei prodotti siderurgici in concomitanza con le attività del rigassificatore;

della continuità dei necessari ammortizzatori sociali.

