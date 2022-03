Home

11 Marzo 2022

Gruppo Onorato, Gucciardo: “Se salta il concordato probabili conseguenze negativa anche sui lavoratori Toremar”

Livorno, 11 marzo 2022

Il mancato accordo sul concordato avente ad oggetto il gruppo Onorato potrebbe generare preoccupanti contraccolpi negativi anche sui lavoratori di Toremar.

Le notizie di stampa sul concordato che stanno circolando negli ultimi giorni non sono rassicuranti: il futuro del gruppo non è affatto chiaro.

L’auspicio della Filt-Cgil è che i creditori coinvolti nel concordato possano trovare un’intesa con i vertici del gruppo Onorato. L’eventuale mancato accordo potrebbe generare conseguenze negative non solo sui lavoratori delle società strettamente coinvolte nella procedura concordataria ma anche su quelli delle altre compagnie, come ad esempio i circa 200 marittimi di Toremar.

Serve al più presto fare chiarezza e mettere in campo tutte quelle azioni necessarie a garantire l’occupazione. La situazione lavorativa attuale in tutta la provincia di Livorno è già molto critica e la tenuta sociale del territorio è già messa da tempo a dura prova: non possiamo perciò permetterci altri scossoni occupazionali.

Lo dichiara Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno

