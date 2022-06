Home

Guardia Costiera Livorno, promozione di mare e ambiente: festa con cani e studenti

Cronaca

9 Giugno 2022

Guardia Costiera Livorno, promozione di mare e ambiente: festa con cani e studenti

Livorno 9 giugno 2022

Promozione della cultura del mare e tutela dell’ambiente.

Questo il filo conduttore dell’attività svolta dagli uomini e dai mezzi della Capitaneria di Porto di Livorno nello scorso fine settimana.

I militari della Guardia Costiera labronica, impegnati in alcuni eventi che con tema centrale la promozione della cultura della sicurezza in mare e la salvaguardia dell’ecosistema marino.

In particolare, sabato 4 giugno si è svolta, in località 3 ponti, la giornata conclusiva del progetto “Un Can-Otto-Salva-Gente”, un’iniziativa organizzata dalla società italiana cani di salvataggio (S.I.C.S.), che ha visto gli uomini e le motovedette della Capitaneria di Porto impegnati in una serie di simulazioni di interventi di soccorso, portati a termine con l’ausilio di unità cinofile.

Alla manifestazione hanno partecipato gli alunni dell’istituto d’istruzione superiore Vespucci Colombo che, con vivo entusiasmo, si sono esibiti nelle simulazioni di soccorso .

Nella medesima giornata, com’è ormai tradizione da diversi anni, gli uomini della Capitaneria di porto di Livorno hanno preso parte alla giornata “Fondali Puliti 2022”, organizzata dal Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che ha visto coinvolti numerosi Enti, associazioni e volontari, impegnati nella pulizia dei fondali delle secche della Meloria e delle aree perimetrali dello scoglio della Regina.

In particolare la Capitaneria di porto è stata coinvolta, in mare, con due mezzi nautici e con il 5° nucleo sommozzatori e, a terra, con uno stand espositivo presso lo scoglio della Regina in cui personale biologo del Corpo ha potuto illustrare ai visitatori, tra i quali anche numerosi bambini, gli strumenti e le tecniche utilizzate dalla Guardia Costiera nell’opera di tutela dell’Ambiente.

Nei giorni scorsi, inoltre, i militari della Guardia Costiera labronica hanno anche fornito supporto, attraverso una cornice di sicurezza assicurata in mare, all’evento denominato “SPAZZAPNEA – Operazione fondali puliti” che si è svolto nelle acque e sul litorale di marina di Pisa, iniziativa che, con la formula di una simpatica gara, aveva lo scopo di recuperare rifiuti presenti sul fondale e sulle spiagge.

La numerosa e convinta partecipazione a tali eventi sottolinea come la promozione della cultura del mare e della salvaguardia dell’ecosistema marino – temi posti alla base del quotidiano agire della Guardia Costiera – siano molto sentiti dall’opinione pubblica.

